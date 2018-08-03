"شارب" ممثل كاد أن يكلف شركة إنتاج سينمائي 3 ملايين دولار

خرج مخرج الجزء السادس والجديد من أفلام "مهمة مستحيلة" عن صمته، حول سر إصراره على عدم حلق "شارب" أحد أبطاله.

وأوضح المخرج، كريستوفر ماكويري، في لقاء مع مجلة "إسكواير" البريطانية، أنه لم يكن يرغب أن يحلق الممثل البريطاني، هنري كافيل، شاربه، والاستعانة بشارب مستعار، لأنه سيبدو مزيفا للمشاهدين، عند التركيز عليه بعدسة 75 ملليمتر.

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وتزامن تصور هنري كافيل لمشاهد الجزء السادس من "مهمة مستحيلة"، تصويره لفيلم آخر، هو جاستس ليج"، والذي يجسد في أحداثه البطل الخارق "سوبر مان".

وأفصح ماكويري في حوارع مع مجلة "إسكواير"، أنه وافق على تعطيل تصوير فيلم "مهمة مستحيلة"، لحين انتهاء هنري كافيل من تصوير مشاهده في فيلم "جاستس ليج"، بعد حلقه شاربه، وهو ما كان سيكلف شركة "باراماونت" المنتجة لـ"مهمة مستحيلة" 3 ملايين دولار، من أجل تصميم "شارب رقمي" لكافيل، بواسطة المؤثرات البصرية.

Henry Cavill's moustache deserves its own documentary series, and here's why https://t.co/i5r5FzTX0R pic.twitter.com/EabeTjqIO0 — entertainment.ie (@entertainmentIE) August 3, 2018

ولكنه قال إن أحدا من شركة "باراماونت" رفض تعطيل تصوير فيلم "مهمة مستحيلة"، وأكد أن احتفاظ هنري كافيل بشاربه الحقيقي هو أفضل خطة موضوعة.

وبسبب رفض شركة "بارامانوت" اقتراح حلق هنري كافيل شاربه، ظهر بإطلالة نالت السخرية في فيلم "جاستس ليج"، بعدما تم إخفاء شاربه بطريقة سيئة للغاية، من خلال المؤثرات البصرية، بإجماع النقاد.

ويعرض الجزء السادس من فيلم "مهمة مستحيلة"، بعنوان "Mission Impossible: Fallout" حاليا في السينمات، وهو من بطولة توم كروز، وهنري كافيل، ومن إخراج كريستوفر ماكويري.