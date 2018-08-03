شاهد... ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا وتتعرض لهجوم حاد

وغنت جنى دياب أغنية "wouldn't change a thing" للمطربة ديمى لوفاتو، وعلقت على الفيديو قائلة: "عودة إلى الأيام التى كانت تستحق ديزني فيها المشاهدة".

وتلقت جنى عمرو دياب ردود أفعال كثيرة على صوتها، لكن وجود زجاجتي كحول على منضدة خلفها أثار جدلا واسعا، كما كانت تحمل في يدها زجاجة شراب وهي تغني، ما دفع الجمهور للاعتقاد بأنها تشرب الخمر، ولكنها نفت ذلك في تعليقاتها، مؤكدة أن ما تحمله ليس إلا زجاجة ماء، وأن الخمر التي ظهرت خلفها إنما هي أمر طبيعي في الفنادق الكبرى في الخارج، ولكنها لم تمسه ولم تشربه.

وفي سياق آخر طرح والدها النجم المصري عمرو دياب البوستر الرسمي لألبومه الجديد "كل حياتي"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهو ألبوم صيف 2018، ويضم 10 أغان كاملة، ويتعاون "الهضبة" من خلال الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين، ومنهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعمرو مصطفى ومحمد رحيم، وآخرين.