"هاكاثون الحج" السعودي... تعرف على الفرق الفائزة وقيمة الجائزة

جرى اليوم الجمعة الإعلان عن نتائج "هاكاثون الحج" في مدينة جدة السعودية.

وجاء فريق "ترجمان" النسائي، وهو فريق مكون من أربع نساء سعوديات، في المركز الأول، وحصل الفريق على جائزة قدرها مليون ريال سعودي، في حين نال الفريق الذي جاء في المرتبة الثانية على 500 ألف ريال، بحسب صحيفة "المرصد"السعودية.

عاجل 🔴



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تطبيق Turjuman الذي أعده فتيات سعوديات يحصل على المركز الأول في #نهائي_هاكاثون_الحج ويحصل على مليون ريال سعودي.

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.#هاكاثون_الحج

. pic.twitter.com/dkkLDABUBU — خبر عاجل (@AjelNews24) August 3, 2018

وطور فريق "ترجمان" تطبيقا يحمل نفس اسم الفريق، وهو تطبيق متخصص للحجاج والمعتمرين ويقوم بترجمة اللوحات الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى اللغات المختلفة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت عبر مسح "الباركود".

عاجل 🔴



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تطبيق Turjuman الذي أعده فتيات سعوديات يحصل على المركز الأول في #نهائي_هاكاثون_الحج ويحصل على مليون ريال سعودي.

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.#هاكاثون_الحج

. pic.twitter.com/dkkLDABUBU — خبر عاجل (@AjelNews24) August 3, 2018

كانت فعالية "هاكاثون الحج" التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة في مركز المعارض والفعاليات في مدينة جدة على مدى 3 أيام (من 1 إلى 3 أغسطس/آب) شهدت حضورا لافتاً للسعوديات، بالإضافة للمبرمجين من أنحاء العالم