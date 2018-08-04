موكب الدراجات الليلي الرابع يقام اليوم السبت في وسط موسكو

يقام موكب الدراجات الليلي الرابع في وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت 4 آب/أغسطس، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه حوالي 20 ألف شخص، يقطعون مسافة 21 كيلومترا.

موسكو — سبوتنيك. ومن المقرر بدء السباق في الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، في ميدان سوفوروف، وسينهي سائقو الدراجات حركتهم في ساحة بولوتنايا. كما ومن المقرر أن يبدأ تجمع المشاركين قبل ساعة واحدة من بداية الانطلاق.



© Sputnik . Evgenia Novozhenina موسكو وجاكرتا تتفقان على تعزيز الإمكانات السياحية

ويمكن لأي شخص المشاركة في موكب الدراجات، بغض النظر عن اللياقة البدنية ونوع الدراجة. الشرط الإلزامي الوحيد لجميع المشاركين بسباق الدراجات هو وجود المصابيح الأمامية والخلفية، فضلا عن الامتثال للقواعد المنشورة على موقع i-bike-msk.r.

ولا يعتبر هذا السباق سباقا رياضيا، ولن تتجاوز متوسط سرعة الموكب 15 كيلومترا في الساعة.

هذا ويمكن لضيوف العاصمة والمشاركين بدون دراجاتهم، الانضمام إلى أماكن تأجير الدراجات، وستوفر شبكة تأجير الدراجات في المدينة تخفيضات خاصة للمشاركين.

وسيتم إغلاق جميع الطرقات التي سوف يمر بها موكب الدراجات أمام حركة المرور.