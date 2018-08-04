موكب الدراجات الليلي الرابع يقام اليوم السبت في وسط موسكو

موسكو — سبوتنيك. ومن المقرر بدء السباق في الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، في ميدان سوفوروف، وسينهي سائقو الدراجات حركتهم في ساحة بولوتنايا. كما ومن المقرر أن يبدأ تجمع المشاركين قبل ساعة واحدة من بداية الانطلاق.
ولا يعتبر هذا السباق سباقا رياضيا، ولن تتجاوز متوسط سرعة الموكب 15 كيلومترا في الساعة.
هذا ويمكن لضيوف العاصمة والمشاركين بدون دراجاتهم، الانضمام إلى أماكن تأجير الدراجات، وستوفر شبكة تأجير الدراجات في المدينة تخفيضات خاصة للمشاركين.
وسيتم إغلاق جميع الطرقات التي سوف يمر بها موكب الدراجات أمام حركة المرور.
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