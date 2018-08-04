أول مخرجة سعودية تصور فيلمها الجديد داخل المملكة... تعرف على قصته

كشفت المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، عن أن فيلمها الجديد، المقبل، ستقوم بتصويره داخل المملكة العربية السعودية، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشارت المنصور، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الفيلم تلقى دعما من صندوق السينما في السعودية، وتدور أحداثه حول حاملة شهادة دكتوراة سعودية، تقرر الترشح للانتخابات البلدية، بحسب تصريحاتها لوكالة الأنباء الفرنسية.

© AP Photo / Arthur Mola مخرجة سعودية ترد على صحيفة إسرائيلية

وعلقت مبتسمة: "أظن أني لن أكون في الشاحنة هذه المرة"، في إشارة منها إلى أنها صورت فيلمها الأول الطويل "وجدة" عام 2013 في السعودية، داخل شاحنة صغيرة، بعيدا عن الأنظار، وكانت توجه الممثلين بواسطة جهاز اللاسلكي.

وتابعت: "من المهم جدا أن أخرج الأفلام في السعودية في وقت تلتحق فيه البلاد بالفن السابع بعد عقود من منعه وتسمح فيه بفتح دور للسينما".

وتدور أحداث فيلم "وجدة"، حول فتاة في الـ12 من عمرها، ترغب في الحصول على دراجة هوائية، في حين أنها حكر على الرجال، وهو أول فيلم سعودي يرشح للفوز بـ"أوسكار" لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014.

وتؤكد هيفاء المنصور، المقيمة في لوس أنجلوس، مع زوجها وأولادها، أن المملكة السعودية تغيرت مقارنة بالمرحلة التي صورت فيها "وجدة"، ولكنها مازالت محافظة للغاية من وجهة نظرها.

وتحتفل هيفاء منصور هذه الأيام بطرح أحدث أفلامها السينمائية "Mary Shelley"، ويروي قصة الحب التي نشأت بين المؤلفة ماري شيلي، والشاعر بيرسي بيش شيلي، وكانت السبب في إلهامها لكتابة رواية الرعب الشهيرة "فرانكنستاين"، التي تتناول قيام عالم بصنع إنسان من أطراف بشرية مختلفة، ولكنه ينقلب عليه في النهاية.

وكان فيلم "ماري شيلي" قد عرض للمرة الأولى، خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في كندا في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أن الفيلم عرض، خلال الدورة الأخيرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي أقيم في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.