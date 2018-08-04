هاتف "آيفون" الجديد سيحمل خاصية "مزعجة" لكل مستخدميه

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن شركة "أبل" الأمريكية، تنوي إزالة محول سماعة الرأس من هواتف "آيفون" الجديدة.
وسيضطر مستخدمو هاتف "آيفون" المقبل، إلى التخلي عن سماعاتهم القديمة، أو أنهم سيضطرون لدفع ثمن "المحول"، الذي لن تقدمه الشركة الأمريكية بشكل مجاني بعد الآن.
وتهدف أبل" بهذه الخطوة، إلى الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات اللاسلكية من خلال استخدام سماعات "بلوتوث".
Apple is reportedly ditching the iPhone’s free headphone jack dongles https://t.co/DtQX7Mu40O pic.twitter.com/CwLMKvoUEp— Breaking Tech (@BrkTech_) August 4, 2018
وعلى اعتبار أن "المحول" لن يكون مجانيا، فإن مستخدمي آيفون سيلجؤون إلى شرائه من الموقع الإلكتروني للشركة، في حال أرادوا الحفاظ على عادة الاستماع التقليدية.
ومن المتوقع أن تعلن شركة "أبل" عن 3 هواتف "آيفون" جديدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أحدها بتكلفة منخفضة
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