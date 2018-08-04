فيديو... شجار بين فنانين يعطل الرحلات في مطار باريس

أسفر شجار نشب بين مغنيي راب فرنسيين داخل مطار باريس، عن تعطل بعض الرحلات داخل المطار، بعد تدخل أنصار الفنانين في الشجار مما أدى إلى تدخل الشرطة، لفض الاشتباك.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نشب عراك بالأيدي بين مغنيي الراب الفرنسيين "كاريس" و"بوبا"، وانضم إليهما أشخاص آخرون، في صالة المغادرة في مطار أورلي، ما تسبب بفوضى عارمة داخل المطار الدولي انتهت بتوقيف الشرطة الفرنسية للنجمين.

والتقى المغنيان الشابان المعروفان بعدائهما لبعضهما البعض، بالصدفة في المطار عندما كانا ينتظران الصعود على متن طائرة متجهة إلى برشلونة، حيث كان من المقرر أن يقيما حفلين منفصلين في عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني، وسرعان ما نشب شجار على درجة عالية من العنف بينهما، وشارك فيه أنصارهما.

Booba et Kaaris a l’aéroport d’orly 😭😭 pic.twitter.com/s04chh4F1a — ⭐️⭐️ (@benjamins1711) ١ أغسطس ٢٠١٨

وانتشرت عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التقطها أشخاص عابرون في المطار، وأظهرت كيف انتقل العارك إلى أحد المحلات التجارية في المنطقة الحرة من المطار واستخدمت علب العطور كأدوات للضرب والقذف بين الطرفين.

وبعد نحو ساعة من الواقعة نشرت إدارة المطار على حسابها في تويتر تغريدة تفيد بأن الشجار تسبب بتأخير بعض الرحلات: "وقع شجار بين المسافرين، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة عليهم. وقد تم إغلاق صالة المغادرة الأولى. وسيتم تأخير الرحلات المغادرة منها".

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة الفرنسية وضعت المغنيين قيد الاحتجاز إلى جانب 11 شخصا آخر شاركوا في الشجار.

Bagarre en direct booba et c gas contre Kaaris pic.twitter.com/v3nvn1ZcNh — bambino (@hasscoast_) ١ أغسطس ٢٠١٨

يشار إلى أن بوبا كان قد ساعد كاريس في الدخول إلى عالم الراب الفرنسي من خلال إطلاق أغنية مشتركة بعنوان "كلاش" في العام 2012، غير أن الخصام سرعان ما دب بين الصديقين.

وكان بوبا قد نشر صور على حسابه في إنستغرام قال كاري إنها تحمل إساءة له.