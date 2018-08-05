"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد أول ممثل سعودي

يحتفل محرك "غوغل" الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، بذكرى الميلاد الـ78 للملحن السعودي الراحل، طلاح مداح، المعروف بلقب "الحلق الذهبي" و"صوت الأرض".

ولطلال مداح تأثير كبير على الثقافة العربية في القرن الـ20، وكان معروفا بعزفه على آلة العود الشرقية، حسبما ذكر "غوغل".

وبدأ مداح رحلته مع الموسيقى، عن طريق الغناء في الحفلات المدرسية، بينما كان طالبا في مكة المكرمة، حيث بدأ تعلم العزف على يد أحد زملائه، عبد الرحمن خوندانه.

وبدأ طلاح مداح، مسيرته المهنية، بتقليد مطربين مثل حسن جاوا، الذي لعب في نهاية المطاف في مهرجانات مختلفة في المملكة العربية السعودية بين عامي 1960 و2000، كما شارك في عدد من العروض في مصر وسوريا ولبنان.

وساهم انطلاق إذاعة المملكة العربية السعودية، في صعود طلاح مداح للنجومية، وحققت أغنيته الأولى "وردك يا زارع الورد" نجاحا كبيرا.

وتعاون طلاح مداح خلال مشواره الفني، مع العديد من الملحنين، بما في ذلك جمال سلامة ومحمد شفيق، كما أنه كان بمثابة معلم ومرشد للمطرب عبادي الجوهر.

وشارك طلال مداح في فيلم واحد، هو "شارع الضباب"، من إنتاج 1965، إلى جانب المطربة اللبنانية الراحلة صباح.

ورحل طلال مداح عن عالمنا في عام 2000، عن عمر يناهز الستين عاما.