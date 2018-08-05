صانع مجوهرات لبناني يطالب زوجة مسؤول سابق بدفع 14 مليون دولار (فيديو)

تواجه زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق، روسما منصور، تهمة أمام القضاء بجرم الاستيلاء على مجوهرات كانت قد طلبت من أحد مصنعي الحلي تصميمها لكنها لم تدفع له ثمنها الباهظ.

© Sputnik . Yuriy Somov سرقة مجوهرات مملوكة لأمير قطري من معرض إيطالي

أقام المجوهراتي اللبناني الأمريكي سامر حليمة صاحب الشبكة العالمية الراقية للمجوهرات في لندن وماليزيا ونيويورك ودبي، دعوى قضائية ضد زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق روسما منصور، يتهمها فيها بجرم الاستيلاء على مجوهرات كانت طلبت منه تصميمها لكنها لم تدفع ثمنها الباهظ والبالغ 14 مليون دولار.

وذكر المدعي في شكواه أن المدعى عليها، روسما بينتي منصور، أوصت على 44 قطعة مجوهرات متنوعة الأحجام والأنواع بأكثر من 14 مليونا. بحسب ما ذكره موقع "لبنان 24".

وبلغ سعر أرخصها 123 ألف دولار، وأغلاها خاتم عيار 16.5 قيراط ماس قيمته مليون دولار تقريبا، فقام محله بتصميمها وتصنيعها حسب الطلب، ثم سلمها إليها. وأشار حليمة إلى أن زوجة الرئيس لم تدفع فلسا واحدا مما تسلمته ولذلك لجأ إلى القضاء لمقاضاتها.

وفي شكواه، يطالب حليمة بأن تدفع زوجة رئيس الوزراء السابق ثمن المجوهرات أو تعيدها إليه، في حين تقول منصور عبر محاميها "إن ما يزعمه حليمة في دعواه غير قانوني وتافه، كونها لم تشتر المجوهرات بل تم تسليمها إليها كزوجة لرئيس الوزراء للاطلاع عليها فقط، ومن دون أي التزام من جانبها لشرائها".