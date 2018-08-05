صانع مجوهرات لبناني يطالب زوجة مسؤول سابق بدفع 14 مليون دولار (فيديو)

وذكر المدعي في شكواه أن المدعى عليها، روسما بينتي منصور، أوصت على 44 قطعة مجوهرات متنوعة الأحجام والأنواع بأكثر من 14 مليونا. بحسب ما ذكره موقع "لبنان 24".
وبلغ سعر أرخصها 123 ألف دولار، وأغلاها خاتم عيار 16.5 قيراط ماس قيمته مليون دولار تقريبا، فقام محله بتصميمها وتصنيعها حسب الطلب، ثم سلمها إليها. وأشار حليمة إلى أن زوجة الرئيس لم تدفع فلسا واحدا مما تسلمته ولذلك لجأ إلى القضاء لمقاضاتها.
وفي شكواه، يطالب حليمة بأن تدفع زوجة رئيس الوزراء السابق ثمن المجوهرات أو تعيدها إليه، في حين تقول منصور عبر محاميها "إن ما يزعمه حليمة في دعواه غير قانوني وتافه، كونها لم تشتر المجوهرات بل تم تسليمها إليها كزوجة لرئيس الوزراء للاطلاع عليها فقط، ومن دون أي التزام من جانبها لشرائها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)