هكذا أنقذ شاب سعودي حاجا تركيا فقد وعيه (فيديو)

أنقذ شاب سعودي حاجا تركيا، يبلغ من العمر 60 عاما، إثر تعرضه لحالة إغماء في المدينة المنورة، بعمل العديد من محاولات الإنعاش القلبي والرئوي.

وبحسب قناة "العربية"، قال الشاب فهد غويزي الحربي، المتخصص بمجال التمريض: "فوجئت خلال ممارستي العمل في استقبال أحد الفنادق في المدينة المنورة، بسقوط حاج تركي تعرض لحالة إغماء وفقدان للوعي، وعلى الفور، هرعت لإنقاذ الحاج، وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، وخلال دقيقتين استعاد الحاج وعيه، بعد العديد من محاولات الإنعاش، فقام بغسل وجهه، وطلب من زميله الاتصال بالإسعاف".

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy رسالة الملك سلمان إلى وزير الداخلية السعودي بعد انتهاء موسم الحج

وتابع: "تم نقل الحاج للمستشفى، وهو يعاني ارتفاع الضغط والسكري، وقمت بزيارته بعد انتهاء عملي، وتابعت حالته، حتى غادر المستشفى".

واستطرد الحربي حديثه: "مارست مهنة التمريض في بعض المستشفيات الخاصة، ثم اتجهت للعمل في مجال الاستقبال بأحد الفنادق، على الرغم من حصولي على دبلوم تمريض، واجتيازي اختبار الهيئة الطبية، وحصولي على العديد من الشهادات، التي تثبت تميزي في هذا المجال، كما عملت في الأعمال التطوعية الإسعافية، أيام الحج وشهر رمضان".

وقال: "يجب أن نقدم صورة مشرفة لخدمة الحجاج، وهذا دورنا في السعودية، وبعد عملية إنقاذي للحاج، وجدت "ثناء وشكر من المجتمع"، بعد انتشار مقطع فيديو، راج في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الدور الإنساني واجب على كل من يستطيع أن يقدم خدمات لعباد الرحمن".

يذكر أن الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة تواصلت مع الشاب، فهد الحربي، صباح هذا اليوم، وتم تكريمه من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمدنية، الدكتور عبدالحميد الصبحي.