هكذا أنقذ شاب سعودي حاجا تركيا فقد وعيه (فيديو)

وبحسب قناة "العربية"، قال الشاب فهد غويزي الحربي، المتخصص بمجال التمريض: "فوجئت خلال ممارستي العمل في استقبال أحد الفنادق في المدينة المنورة، بسقوط حاج تركي تعرض لحالة إغماء وفقدان للوعي، وعلى الفور، هرعت لإنقاذ الحاج، وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، وخلال دقيقتين استعاد الحاج وعيه، بعد العديد من محاولات الإنعاش، فقام بغسل وجهه، وطلب من زميله الاتصال بالإسعاف".
واستطرد الحربي حديثه: "مارست مهنة التمريض في بعض المستشفيات الخاصة، ثم اتجهت للعمل في مجال الاستقبال بأحد الفنادق، على الرغم من حصولي على دبلوم تمريض، واجتيازي اختبار الهيئة الطبية، وحصولي على العديد من الشهادات، التي تثبت تميزي في هذا المجال، كما عملت في الأعمال التطوعية الإسعافية، أيام الحج وشهر رمضان".
#سعودي— المنارة للتسويق ®️ 📢 (@manaraads) ٥ أغسطس ٢٠١٨
حاصل على دبلوم تمريض
غير موظف
في إحدى فنادق #المدينة_المنورة
وقع امامه حاج تركي تعرض لإختناق
وهرع لمساعدته بإنعاشه واجراء اسعافات اولية قبل وصول فرق الهلال.#الحج_رسالة_سلام #الحج #الحجاج #الحجاز #مكة_المكرمة #اكتب_هنا_ماتبي #امنيه_تتمناها_بتغريده #فكر_قبل_تكتب pic.twitter.com/8f9SnXyMMQ
وقال: "يجب أن نقدم صورة مشرفة لخدمة الحجاج، وهذا دورنا في السعودية، وبعد عملية إنقاذي للحاج، وجدت "ثناء وشكر من المجتمع"، بعد انتشار مقطع فيديو، راج في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الدور الإنساني واجب على كل من يستطيع أن يقدم خدمات لعباد الرحمن".
يذكر أن الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة تواصلت مع الشاب، فهد الحربي، صباح هذا اليوم، وتم تكريمه من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمدنية، الدكتور عبدالحميد الصبحي.
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