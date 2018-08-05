ميزة خفية في "خرائط غوغل" لن تضيع وقتك أبدا

دائما ما نتعرض للتواجد في أماكن عامة مزدحمة، مثل المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يسبب الضيق والضجر، حتى نضطر في النهاية للمغادرة والعودة مبكرا إلى المنزل.

ولكن يتواجد في تطبيق "خرائط غوغل" ميزة قد لا يعلم بها الكثير من مستخدميه، والتي قد توفر الكثير من الوقت، وهي الخاصة بالكشف عن أكثر الأوقات التي يكون فيها المكان مزدحما، لتجنب زيارته في تلك الفترة تحديدا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

© AP Photo / Karly Domb Sadof "خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين

ومن أجل الاطلاع على هذه الميزة الفريدة في "خرائط غوغل"، فما عليك سوى اختيار مكان عام على الخريطة، مثل مطعم أو أحد المتاجر، ثم النقر عليه.

وعند الدخول على الصفحة الخاصة بالمكان على "خرائط غوغل"، والذين يضم بيانات تتعلق به، مثل رقم الهاتف، وعنوان المواقع الإلكتروني الخاص به، هناك قسم يحمل اسم "Popular Times"، أو "الأوقات الرائجة"، والتي توضح أكثر الأوقات التي يكون مزدحما فيها على مدار الأسبوع.

وأحيانا ما لا توفر الميزة أوقات ازدحام محددة، وفي هذه الحالة، فإنها تستخدم تعبير "إنه دائما ما يكون مزدحم"، وفي هذه الحالة، عليك إحضار وسيلة تسلية معك قبل الانطلاق إليه، مثل كتاب أو مجلة.

Google Maps’ LIVE Popular Times Feature Saves Your Time https://t.co/02BDUBvVsq pic.twitter.com/czsLG2y1VU — Tech Urdu (@tech_urdu) August 5, 2018