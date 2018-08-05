نانسي عجرم تعلن عن حملها الثالث بطريقة مبتكرة (صورة)

زفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الأحد، خبرا سارا لكل معجبيها، بطريقة مبتكرة.

وأعلنت عجرم، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن حملها في مولودها الثالث، من خلال ابنتيها "ميلا" و"إيلا".

وتظهر ابنتا نانسي عجرم في الصورة التي شاركتها، وهما يحملان لافتات مكتوب عليها ""لدينا سر! سنصبح أختان كبيرتان".

وعلقت نانسي عجرم على الصورة التي نشرتها قائلة: "لقد تحققت أمنية ميلا وإيلا".

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Aug 5, 2018 at 11:24am PDT ​ونانسي عجرم، متزوجة من طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم. على الجانب الآخر، أحيت نانسي عجرم، أمس السبت، حفلا غنائيا، ضمن سلسلة حفلات مهرجان أعياد بيروت السنوية. واعتلت نانسي المسرح بفستان لونه أحمر، ووجهت رسالة خاصة إلى محبيها دعتهم فيها إلى الحياة والفرح، وشكرت كل من حضر متمنية لهم أمسية سعيدة.

وافتتحت نانسي حفلها بأغنية المطربة اللبنانية الراحلة، صباح "تعلى وتتعمر يا دار"، ثم قدمت بعدها باقة كبيرة من أشهر أغنياتها، مثل "آه ونص" و"شيخ الشباب" "يا غالي عليا" و"لون عيونك" و"الدنيا حلوة" و"ماشي حدي" و"إحساس جديد"، إلى جانب أغاني ألبومها الأخير "حاسة بيك"، مثل "عم بتعلق فيك" و"حلم البنات" و"ومعاك" و"كيفك بالحب".