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    المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو

    أول تصريحات من المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو بعد نقلها للمستشفى

    © REUTERS / DANNY MOLOSHOK
    منوعات
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    أدلت المطربة الأمريكية الشابة، ديمي لوفاتو، اليوم الأحد، بأول تصريحات لها، بعد خروجها من المستشفى، إثر تناولها لجرعة زائدة من الكوكايين.

    وقالت في بيان شاركته، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "دائما ما كنت صريحة معكم بشأن رحلتي مع الإدمان، ما تعلمته هو أن هذا المرض ليس شيئا يختفي أو يتلاشى مع مرور الوقت، إنه شيء يجب أن أواصل التغلب عليه ولكن لم أنتهي منه بعد".

    وتابعت: "أريد أن أشكر الله لإبقائي على قيد الحياة وأنني بصحة جيدة، بالنسبة لمعجبي، فأنا ممتنة إلى الأبد لكل حبكم ودعمكم لي طوال الأسبوع الماضي وما بعده، لقد ساعدتني صلواتكم الإيجابية لي في اجتياز هذه الفترة العصيبة".

    وأردفت: "أود أن أشكر عائلتي وفريقي والموظفين في مستشفى "سيدارز سيناي"، الذين كانوا بجانبي طوال هذا الوقت، وبدونهم لما كنت هنا أكتب هذه الرسالة لكم جميعا".

    واختتمت ديمي لوفاتو (25 عاما) رسالتها المؤثرة بهذه الكلمات: "أنا الآن بحاجة إلى وقت للشفاء والتركيز على طريقي للشفاء، ولن أنسى أبدا الحب الذي أظهرتموه لي جميعا، وأتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه القول إنني انتقلت للجانب الآخر.. سأواصل القتال".

    A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 5, 2018 at 1:53pm PDT

    وذكر مصدر لفضائية "إي!" الأمريكية الترفيهية، أنه من المتوقع أن تغادر ديمي لوفاتو المستشفى خلال الأيام المقبلة، وستتجه فورا إلى مصحة لعلاج الإدمان.

    ونقلت، ديمي لوفاتو إلى مستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الثلاثاء 24 يوليو/تموز، وسط اشتباه بتعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.

    وذكر موقع "تي.إم.زد" على الإنترنت، أن مطربة البوب الشهيرة، نقلت إلى المستشفى، بسبب احتمال تناولها جرعة زائدة من الهيروين، وفقا لرويترز.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كوكايين, إدمان المخدرات, أخبار مشاهير, أخبار فنية, مشاهير, موسيقى, غناء, ديمي لوفاتو, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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