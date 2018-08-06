تسجيل
18:44 06 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الممثلة الأمريكية مارلين مونرو مع زوجها آرثر ميلر

    في ذكرى رحيلها... قصة الصورة الوحيدة التي جمعت مارلين مونرو مع جون كينيدي

    © AP Photo / Anonymous
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    صادف أمس الأحد، مرور 56 عاما على رحيل "أيقونة الإغراء" الأمريكية، مارلين مونرو، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في حي برنتوود في لوس أنجلوس، إثر تناولها جرعة زائدة من الباربيتورات.

    وسبب موت مارلين مونرو صدمة كبرى لمعجبيها من كافة أنحاء العالم، التي كانت بمثابة "فتاة أحلام" كل رجل ومراهق، خاصة وأنها رحلت وهي شابة في عمر 36 عاما.

    وطاردت مارلين مونرو الكثير من الألغاز والأسرار بينما كانت حياتها، ومن أبرزها علاقتها المزعزمة بالرئيس الأمريكي الوسيم، جون كينيدي، وحملها طفلا منه في أحشائها، واضطرارها تحت ضغوط منه لإجهاضه، خوفا على مستقبله السياسي.

    وقبل 3 أشهر فقط من وفاتها، قدمت مارلين مونرو واحدا من أشهر عروضها "الكاريزمية" على خشبة المسرح، عندما غنت لجون كينيدي، بمناسبة عيد مولده الـ 45، في حديقة ماديسون سكوير في 19 مايو/ أيار 1962.

    ونتج عن ذلك الحدث، صورة فوتوغرافية وحيدة، هي التي جمعت بين مارلين مونرو وجون كينيدي، والتي التقطها المصور الرسمي للبيت الأبيض، سيسيل ستوتون.

    كما يظهر في الصورة، المدعي العام، روبرت كينيدي، شقيق جون كينيدي، الذي زعم لمجلة "بيبول" الأمريكية أنه خاض علاقة معها، بحسب تصريحات جيمس سبادا، أحد مؤخرين مارلين في ذكرى رحيلها الـ 50.

    كذلك يظهر في الصورة بالخلف، المطرب هاري بيلافونتي، الذي أدى أغنية "مايكل رو ذا آشور آشور" في نفس الحفل، كما يظهر في الصورة رجل مبتسم يرتدي نظارة على اليمين، هو المؤرخ آرثر شليزنغر.

    ووفقا لإحدى مقالات مجلة "لايف" الأمريكية، التي نشرت في عام 1964، أحضرت مارلين مونرو في حفل عيد ميلاد جون كينيدي، حماها إيزيدور ميلر، وزوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر، لمقابلة الرئيس جون كينيدي في تلك الليلة.

    وبحسب ما نشرته مجلة "تايم" الأمريكية عن الحفل في عام 1962، علق كينيدي بعد غناء مارلين مونرو له في عيد ميلاده: "أستطيع الآن أن أتقاعد من السياسة بعد أن أمضيت عيد ميلاد سعيد لي بمثل هذه الطريقة الحلوة والصحية".

    وذكرت قناة "إي!" الأمريكية، في برنامجها الوثائقي "إي ترو هوليوود ستوري"،

    أن مارلين مونرو كانت مخمورة في حفل عيد ميلاد جون كينيدي، ووصلت إلى الحفل متأخرة، وهو ما جعل مقدمه يشير إليها للجمهور بأنها "المتأخرة".

    ووفقا لـ شهادة روالف روبرتس، المدلك الخاص بمارلين مونرو، فإنه يعتقد أن "اللقاء الجنسي" الوحيد الذي وقع بين مارلين مونرو وجون كينيدي، حدث قبل شهرين من حفل عيد ميلاده، وذلك داخل غرفة نوم منزل بينج كروسبي، في 24 مارس/ آذار 1962.

    وتوجد حاليا نسخة من الصورة الوحيدة التي تجمع بين مارلين مونرو وجون كينيدي، والتي يقول دار مزادات "ليلاندز" أنها اكتشفت بعد وفاة مصور البيت الأبيض، سيسيل ستوتون، في عام 2008، وتدعي دار المزادات أنها قد تكون النسخة الوحيدة المتبقية من الصورة، التي طبعها ستوتون بنفسه من الصورة السلبية الأصلية.

    انظر أيضا:

    علاقته بـ "جمال عبد الناصر" و"مارلين مونرو"... 7 أسرار تفضحها وثائق اغتيال كينيدي
    شاهد...هل كانت مارلين مونرو وإليزابيث تايلور يحلقون دقنهم
    أغلب الأمريكيات ينمن عاريات...أشهرهن "مارلين مونرو"
    ضابط بالاستخبارات الأمريكية يعترف على فراش الموت: أنا من قتل مارلين مونرو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, ذكرى وفاة, روبرت كينيدي, مارلين مونرو, جون كينيدي, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيتلانا أوبلومسكايا، المدربة المرشدة في شركة آيروفلوت للطيران خلال تقديم إرشادات حول عملية الإنقاذ بحر-بر
    ما هو شعورك أن تكون مضيف طيران
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك