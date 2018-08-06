السعوديون قلقون من اعتزال محمد عبده... فما هي الحقيقة

كانت أنباء اعتزال المطرب السعودي، محمد عبده، حاضرة بقوة اليوم الإثنين، بين المغردين السعوديين على "تويتر".

عبر محبو محمد عبده عن قلقهم من خبر اعتزال المطرب السعودي الشهير بـ "فنان العرب"، وهو ما جعلهم يتساءلون في حيرة عن حقيقة هذه الأنباء، من خلال هاشتاغ "اعتزال_محمد_عبده"، الذي أصبح من أكثر الموضوعات رواجا في "تويتر" السعودية اليوم.

وتخوف المغردون المشاركون عبر الهاشتاغ عن قلقهم من صحة الأنباء، خاصة بعدما عاش محمد عبده عدة أحداث مؤخرا، من بينها وفاة شقيقيه، وتقدمه في العمر، وتأثير ذلك على حالته الصحية.

ولكن صحيفة "الوئام" السعودية، ذكرت أن محمد عبده مستمر في مشواره الفني رغم الغياب المؤقت، الذي تسببت به وفاة شقيقه الأكبر عثمان قبل نحو أسبوع، وهو يستعد لإحياء حفل في العاصمة البريطانية لندن يوم 23 أغسطس/ آب الجاري.

#اعتزال_محمد_عبده إشاعة ، حيث سيلتقي فنان العرب بجمهوره في حفل كبير بالعاصمة البريطانية لندن في ٢٣ أغسطس الجاري ، ويستعد بعدها لإقامة عدة حفلات بالإضافة لأعمال جديدة ستطرح قريباً 👍🏻🎼 pic.twitter.com/19vC6o1V8k — عبدالإله المالكي (@abdul14067) August 6, 2018

يذكر أن محمد عبده، أحيا حفلا غنائيا في مدينة الطائف السعودية، مساء السبت 14 يوليو/ تموز.