تعرف على السيارات الأكثر تعرضا للصدأ

القائمة التي وضعها الموقع الإلكتروني جاءت فيها 6 أنواع من السيارات لعلامات تجارية مختلفة.

واحتلت سيارة "فولغا" الروسية المرتبة الأولى كأسرع وأكثر السيارات تعرضا للصدأ، حيث أصبحت هذه السيارة بحكم النادرة بعدما كانت من أكثر السيارات طلبا في عام 2000.

© Sputnik . Vladimir Pecnia سيارات "تسلا" تكافح الجريمة في هذه الدولة

وتميز السيارة بسرعة صدئها لاعتمادها على معدن رديء الجودة في تصنيعها، ولهذا بدأت بالصدأ بعد عامين فقط من استخدامها.

وفي المرتبة الثانية جاءت "فورد موندو"، والتي تم تصنيعها منذ العام 2007 وحتى 2014، وبحسب الموقع فإن هيكل السيارة يتميز بتدهور سريع لحالته الفنية وبخاصة في المناطق التي تمتاز ببرودة الطقس،

وفي الأماكن التي يتم رش الملح فيها على الطرقات لإذابة الثلوج.

وثالثا جاءت "أوبل أسترا"، والتي تم تصنيعها منذ 1998 وحتى 2004، فبحسب الموقع فإن السيارة تحتاج لعناية خاصة من قبل مالكها وإلا فستتعرض للصدأ بسرعة نظرا لنوعية المعدن غير الجيد الذي تم تصنيع هيكلها منه.

رابعا تأتي سيارة " أواز باتريوت"، حيث يعتبر غطاء المحرك أحد أكثر الأماكن تعرضا للصدأ وخلال وقت قصير.

وجاءت سيارة "مازدا 6" المصنعة ما بين أعوام 2002 وحتى 2012، في المرتبة السادسة حيث تحتاج السيارة لعناية خاصة، وإلا فستتعرض للصدأ خلال عامين فقط.