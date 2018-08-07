شاهد... إليسا تصدم جمهورها بإصابتها بمرض خطير

صدمت المطربة اللبنانية، إليسا، جمهورها، اليوم الثلاثاء، بإعلان إصابتها بمرض خطير.

وأعلنت إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال أحدث أغنياتها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي تظهر فيه إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير/شباط، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

ولكن طمأنت إليسا جمهورها في ختام الأغنية. وفي الختام أعلنت إليسا شفاءها من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأعلنت عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، معبرة عن شكرها لمن يحبونها، في إشارة إلى قصة اسم الألبوم الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

You are the reason I am strong and healthy… You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

​وسارع العديد من أصدقاء إليسا من داخل الوسط الفني، بتهنئتها على هزيمة المرض، ومنهم، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي كتبت لها: "الحمدالله على سلامتك يا هل الانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنية كلها عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى… كتر خير الله".

الحمدالله على سلامتك يا هل الانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنية كلها ♥️ عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى… كتر خير الله 🙏 @elissakh Elissa… Ila Kol Elli Bihebbouni — https://t.co/yS4l9fefbw pic.twitter.com/ilA7ypI0TK — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 7, 2018

​كما غردت المطربة اللبنانية، مايا دياب عبر "تويتر" قائلة: "وعيت الْيَوْمَ ع كليب الجديد اللي بيحكي عن خوضها معركة سرطان الثدي..فيلم مؤثر جداً من امرأة حقيقية غير متزلّفة،عانت ولكن بقيت أليسا القوية،الامرأة الي عملت حالها بحالها وتعبت وحلمت ونجحت أكيد هالمثال ما رح إلاّ يصمد ويحارب ويخبّر قصته بذكاء وصدق لا للاستعطاف ولكن لنقل الواقع متل ما هو مع مشاعرها الصادقة والحب اللي كان محاوطها من كل رفقاتها والمحبين،تحية قوة ألك ولكل الناس اللي بيحبوكي ولكتلة المشاعر الحاضرة لنقل التأثر والحب والصورة الحلوة،تجربة صعبة بتمنى ما تنعاد وتبقي لكل اللي بيحبوكي. الحمد لله".

وعيت الْيَوْمَ ع كليب @elissakh الجديد اللي بيحكي عن خوضها معركة سرطان الثدي..فيلم مؤثر جداً من امرأة حقيقية غير متزلّفة،عانت ولكن بقيت أليسا القوية،الامرأة الي عملت حالها بحالها وتعبت وحلمت ونجحت أكيد هالمثال ما رح إلاّ يصمد ويحارب ويخبّر قصته بذكاء وصدق لا للاستعطاف ولكن لنقل.. — Maya Diab (@mayadiab) August 7, 2018

الواقع متل ما هو مع مشاعرها الصادقة والحب اللي كان محاوطها من كل رفقاتها والمحبين،تحية قوة ألك @elissakh ولكل الناس اللي بيحبوكي ول @angyjammal كتلة المشاعر الحاضرة لنقل التأثر والحب والصورة الحلوة،تجربة صعبة بتمنى ما تنعاد وتبقي لكل اللي بيحبوكي #اليسا_البوم_٢٠١٨ الحمدلله ❤️ — Maya Diab (@mayadiab) August 7, 2018

​

بينما اعتبرت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، أن كليب "إلى كل اللي بيحبوني" هو " الأذكى عربيا والأكثر أخلاقا والأكثر شجاعة".

وغردت الأحمدية على "تويتر": "الفيديو الأذكى عربياً والأكثر أخلاقاً والأكثر شجاعة.. هذه رسالة الفنان المحترم.. سلامة قلبك إليسا وسلامة قلب كل الموجوعين".