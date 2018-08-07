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    ألواح الخلايا الشمسية على غطاء محرك السيارة الألمانية سيون في ميونيخ في ألمانيا، 7 أغسطس/آب 2018

    ألمانيا تختبر سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية أثناء القيادة (صور)

    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    منوعات
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    استفادت شركة ناشئة مقرها مدينة ميونيخ الألمانية، من الشمس الساطعة في ولاية بافاريا هذا الصيف، لاختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارتها "سيون"، وهي سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة.

    ومن المرجح أن تتخلف ألمانيا عن تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع مع حلول عام 2020، ولكن الحكومة قالت في نيسان/أبريل، إنها مستعدة لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب "رويترز".

    وتطور شركة "سونو موتورز"، التي تأسست في عام 2016 السيارة "سيون"، وهي سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية، ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية أو سيارات كهربائية أخرى.

    السيارة الكهربائية سيون التي يجري اختبارها في ألمانيا للسير من خلال الطاقة الشمسية، 7 أغسطس/آب 2018
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    السيارة الكهربائية "سيون" التي يجري اختبارها في ألمانيا للسير من خلال الطاقة الشمسية، 7 أغسطس/آب 2018

    وسيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2019، في أحد مصانع الشركة الألمانية، التي تلقت نحو 5 آلاف طلبية، وتسعى لبدء البيع بسعر 16 ألف يورو (18540 دولارا) العام المقبل.

    وستحتوي السيارة "سيون" على 330 خلية شمسية مثبتة في السقف وغطاء المحرك والجانبين، وتقطع بطاريتها مسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

    لورين هان، الشريك المؤسس لشركة السيارات الشمسية الألمانية سونو موتورز، يجلس وراء عجلة القيادة الخاصة بسياراتهم النموذجية سيون في ميونيخ في ألمانيا، 7 أغسطس/آب 2018
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    لورين هان، الشريك المؤسس لشركة السيارات الشمسية الألمانية "سونو موتورز"، يجلس وراء عجلة القيادة الخاصة بسياراتهم النموذجية "سيون" في ميونيخ في ألمانيا، 7 أغسطس/آب 2018

    وقال لاورين هان، أحد مؤسسي سونو موتورز والرئيس التنفيذي للشركة لـ"رويترز": "لدينا تدفئة للمقعد وتكييف هواء ونظام للترفيه المفيد حيث يمكنني أيضا أن أوصل هاتفي به على نحو تفاعلي وهو ما يعني أن لدي بالفعل سيارة كاملة لكنها بسيطة للغاية وغير مكلفة".


     

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    الكلمات الدلالية:
    تكنولوجيا, سيارات, سيارة, الطاقة الشمسية, ميونيخ, ألمانيا
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