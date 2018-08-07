بعد إعلانها الصادم عن مرضها... إليسا تتوجه بطلب إلى جمهورها

وغردت، إليسا لجمهورها، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " لا يجب ألا تبكون من هذه الأغنية، فبالعكس هي سبب يدعو للابتسامة والسعادة والشعور بالامتنان".
وتابعت: "يمكننا محاربة السرطان إذا اكتشفناه وهو مازال في مراحله المبكرة. أحبكم جميعا".
This music video shouldn’t make you cry. It’s a reason to smile, be happy, and grateful. We can fight cancer if we know about it in eary stages. I love you all ❤— Elissa (@elissakh) August 7, 2018
وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، من إنتاج شركة "روتانا".
وبمجرد إعلانها عن الخبر، سارع العديد من أصدقاء إليسا من الفنانين بتهنئتها بالشفاء من المرض الخطير، ومنهم أحلام، وشيرين عبد الوهاب، والإعلامي اللبناني نيشان ونادين نسيب نجيم.
استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه #اليسا كلنا معك وبندعي لك #بحبك pic.twitter.com/mxc8N0v5Df— AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 7, 2018
تويتر كلّه يحتفل بالحياة مع اليسا.🙏— نيشان (@Neshan) August 7, 2018
ألف ألف سلامة عليكي وإن شاء الله ربنا معاكي، وإنتي قوية وباذن الله كله هيعدي وألف سلامة وكلنا جنبك ♥️@elissakh— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 7, 2018
@elissakh الحمدالله على سلامتك فعلاً انك بطلة لأنك تفوقتي على هل مرض والله كان معك وما تركك إيمانك خلصك ونحنا كلنا منحبك انت مثال للقوة والارادة والعزيمة ❤️❤️❤️— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 7, 2018
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