بعد إعلانها الصادم عن مرضها... إليسا تتوجه بطلب إلى جمهورها

بعدما صدمت جمهورها، بإصابتها بسرطان الثدي، وشفائها منه، من خلال أحدث أغانيها المصورة، توجهت المطربة اللبنانية، إليسا، بطلب لكل معجبيها ومحبيها.

وغردت، إليسا لجمهورها، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " لا يجب ألا تبكون من هذه الأغنية، فبالعكس هي سبب يدعو للابتسامة والسعادة والشعور بالامتنان".

وتابعت: "يمكننا محاربة السرطان إذا اكتشفناه وهو مازال في مراحله المبكرة. أحبكم جميعا".

This music video shouldn’t make you cry. It’s a reason to smile, be happy, and grateful. We can fight cancer if we know about it in eary stages. I love you all ❤ — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

​وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، من إنتاج شركة "روتانا".

وبمجرد إعلانها عن الخبر، سارع العديد من أصدقاء إليسا من الفنانين بتهنئتها بالشفاء من المرض الخطير، ومنهم أحلام، وشيرين عبد الوهاب، والإعلامي اللبناني نيشان ونادين نسيب نجيم.

استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه #اليسا كلنا معك وبندعي لك #بحبك pic.twitter.com/mxc8N0v5Df — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 7, 2018

تويتر كلّه يحتفل بالحياة مع اليسا.🙏 — نيشان (@Neshan) August 7, 2018

ألف ألف سلامة عليكي وإن شاء الله ربنا معاكي، وإنتي قوية وباذن الله كله هيعدي وألف سلامة وكلنا جنبك ♥️@elissakh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 7, 2018