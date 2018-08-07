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18:07 07 أغسطس/ أب 2018
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    بيونسيه

    بيونسيه تكشف "مفاجأة" بشأن ولادة توأمها وتخضع لجلسة تصوير "تاريخية"

    © Sputnik . Grigory Sysoev
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    استطاعت المطربة الأمريكية، بيونسيه، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، أن تصنع التاريخ على غلاف مجلة الموضة العالمية "فوغ"، في عددها لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

    ومنحت بيونسيه فرصة للمصور الفوتوغرافي، تايلر ميتشل، لكي يصنع التاريخ، بكونه أول مصور أمريكي من أصول أفريقية يلتقط صور غلاف المجلة بعد 125 عاماً منذ تأسيسها.

    وقالت تعليقا على هذا: "هناك العديد من الحواجز الثقافية والمجتمعية، وأنا أحب أن أفعل ما بوسعي لاختراقها، وذلك من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة للأشخاص الذين قد يشعرون بأن أصواتهم لا تهم".

    A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Aug 6, 2018 at 6:03am PDT

    وتحدثت بيونسيه في حوارها مع المجلة، عن ولادتها الصعبة لتوأمها في العام الماضي، وكيف أنها تقبلت منحنيات جسدها بسبب زيادة الوزن إثر الحمل الولادة.

    وكشفت المطربة السمراء في لقائها مع مجلة "فوغ"، وللمرة الأولى عن مفاجأه، وهي ولادتها لتوأمها بعملية قيصرية طارئة.

    وأشارت إلى أن هذه العملية تسببت في أن يزيد وزنها، ليصل إلى 218 رطلا (98 كيلوغراما)، ولكنها قررت أن تتمهل في الحصول على فترة نقاهتها، بدلا من المسارعة في إنقاص وزنها والعودة إلى رشاقتها المعهودة.

    A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Aug 6, 2018 at 6:03am PDT

    وأكدت بيونسيه، التي تصدرت العام الماضي قائمة فوربس 2017 للنساء الأعلى أجرا في صناعة الموسيقى، بأجر بنحو 105 مليون دولار، إنها أصرت على الخضوع لجلسة تصوير مجلة "فوغ" بدون وضع شعر مستعار، والاستعانة بأقل قدر ممكن من الماكياج.

    وبررت ذلك لمجلة "فوغ" قائلة: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للنساء والرجال أن يروا ويقدرون الجمال في أجسامهم الطبيعية، وحتى يومنا هذا، فإن ذراعي وكتفي وصدري وفخذي أكثر اكتمالا".

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