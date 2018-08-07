فيديو وصور... "ثقب" في حذاء الأمير هاري خلال حضوره حفل زفاف لصديق

رصدت كاميرات المصورين موقفا محرجا للأمير هاري دوق ساسكس، حيث ارتدى حذاء لا يليق بمكانته الملكية، خلال حضوره لزفاف أحد أصدقائه، الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الأمير هاري قد توجه بصحبة زوجته "ميغان ماركل" إلى حفل زفاف صديق طفولته "تشارلي فان ستروبنز" نهاية الأسبوع الماضي.

ورصد محرر صحيفة "ديلي ميل البريطانية وجود ثقب كبير أسفل حذاء الأمير هاري الأيسر، ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعليقا على الموقف المحرج، قالت صحيفة "بيبول" البريطانية، إنه حتى أعضاء العائلة المالكة يمكنهم أن يرتدوا أحذيتهم حتى وهي بالية من جهة النعل.

وعلى الفور قارن المتابعون بين ملابس زوجته ميغان ماركل الفاخرة، وحذائه الأسود اللامع الذى يحمل ثقبا واضحا في باطنه.



وتساءت الصحيفة، عما إذا كان الأمير المتزوج حديثا ارتدى هذا الحذاء بالخطأ أو أنه لم يكن يدرى بهذا الثقب فيه، أو أنه يعرف بالثقب لكنه ظن أن أحدا لن يلاحظه.