دراسة... الأطباء الإناث يمكنهن إنقاذ حياتك أكثر من الرجال

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية يجب أن يتفحصهن طبيب جراح امرأة، لأنه ربما ينقذ حياتهن، بسبب تفكير النساء الذي يميل دائما إلى التدقيق في الأمور.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه وفقا لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاما في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي أكدت على نظرية طويلة الأمد أن الجراحين الإناث يقدمن عوائد أفضل للمرضى من جنسهن.

© Sputnik . Thomas Tkhaytsuk دراسة: الزواج مرتبط بالحد من مخاطر نوبات القلب والسكتات المميتة

ويعتقد الباحثون أن السبب هو أن الجراحين الإناث يفكرن أكثر في الأمور خارج الصندوق، للعثور على حلول للمرضى الذين لا يبدو أنهم يعانون من الأعراض الأكثر وضوحا، وهو أمر يحدث غالبا مع النساء.

في حين أن الرجال عادة ما تظهر آلام في الصدر وآلام الذراع، غالبسا ما تظهر النساء أعراض أقل وضوحا، ولكن في الوقت الذي يتعلم فيه جميع طلاب الطب هذا، فمن الأرجح أن تفكر الإناث في ذلك في غرفة الطوارئ بشكل أفضل.

أما الأطباء الذكور، من ناحية أخرى، يميلون فقط إلى البحث عن الأعراض الكلاسيكية التي تؤثر على الرجال.

وقال البروفيسور سيث كارناهان من جامعة واشنطن في سانت لويس: "لديك خبراء مدربين تدريبا عاليا مع الحياة أو الموت على الخط، ومع ذلك يبدو أن العلاقة بين الجنسين بين الطبيب والمريض مسألة مهمة".

وتابع: "عملنا يؤكد البحوث السابقة التي تبين أن الأطباء الإناث تميل إلى إظهار نتائج أفضل للمرضى من الأطباء الذكور".