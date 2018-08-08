أنجلينا جولي تفاجئ المحكمة باتهام جديد لبراد بيت

مضت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، يوم الثلاثاء، قُدما في إجراءات طلاقها الطويلة والمريرة أحيانا من الممثل براد بيت والتي لم يتم الانتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامين.

وقدم محامي جولي أوراقا للمحكمة العليا في لوس أنجلوس تقول إن الممثلة تريد حكما "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".

وبحسب قناة "NBC"، قالت كذلك إن بيت "يتهرب من دفع مصروفات الأطفال منذ الانفصال" وإنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه إلا أنه لم يفي بالتزاماته بشكل منتظم.

© AP Photo / Domenico Stinellis بالفيديو...أنجلينا جولي تطبخ وتأكل العناكب والصراصير

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي يوم الثلاثاء إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما".

في حين قال مصدر مقرب من براد بيت إنه "شخص يفي بالتزاماته".

وأقامت أنجلينا جولي دعوى للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2016، لتنهي زواجا دام عامين وعلاقة استمرت 10 سنوات. ولديهما 6 أبناء تطلب أن تكون حاضنتهم الأساسية.

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال. ولم يتم الاتفاق بعد على الترتيبات النهائية للحضانة".