الجيش يتدخل ليروي ظمأ الأبقار في سويسرا (صور)

وتدلت حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء من طائرات هليكوبتر من طراز "سوبر بوما" بدأت، أمس الثلاثاء، نقل المياه إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فو كونتون في غرب سويسرا وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا.

The Swiss army is airlifting water to 40,000 cows in western Switzerland, which is facing one of its worst ever droughts as Europe continues to grapple with an lengthy heatwave. pic.twitter.com/OWBWdPTqcL pic.twitter.com/u61kB3oSU4 — UkFour (@UkFour) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وأضافت أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم، بحسب ما نقلت "رويترز".

وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال ساخن منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة.

وقالت الحكومة الاتحادية، يوم الاثنين، إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر الراين.