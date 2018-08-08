الكشف عن سبب حب القطط للصناديق (فيديو)

وأكد الباحثون أن الصناديق تسمح للقطط بالاسترخاء والتوقف عن القلق. وتساعد هذه الطريقة على التقليل من المستوى العام للعدوانية لدى الحيوان.
وأشار العلماء إلى أن الصندوق هو الطريقة الأسرع لتكييف الحيوان مع المنزل الجديد. ووفقا للعلماء فإن القطط، التي لا تملك "منطقة راحة" خاصة بها على شكل الصندوق تتكيف مع أصحابها الجدد ببطء.
I got my thinking cat on #saveshadowhunters pic.twitter.com/xi0JUcMiQb— Magnus' Box (@MagnusBbox) August 4, 2018
وكان فيديو لقطة جلست في صندوق صغير جدا، قد جلب أكثر من 284 ألف مشاهدة ونحو 700 تعليق في غضون بضع ساعات بعد نشره في حزيران/يونيو.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم 8 آب/أغسطس يصادف اليوم العالمي للقطط. وقد تم اختيار هذا التاريخ من قبل الصندوق الدولي للرعاية الحيوانية في عام 2002.
#DistractMeWith4Words A box of #kittens 😻 pic.twitter.com/e54kUQL8ZH— BolderCat (@BolderCat) August 3, 2018
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