ممثل أمريكي يقدم اقتراحا في حال إزالة نجمة ترامب من ممر المشاهير

تقدم الممثل الأمريكي، مارك هاميل، بطل أفلام "حرب النجوم" الشهيرة باقتراح، في حال إزالة النجمة النحاسية، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الممر الشهير في لوس أنجلوس.

واقترح هاميل، الذي اشتهر بشخصية "لوك سكاي ووكر"، عبر حسابه على "تويتر"، بوضع نجمة باسم صديقته، الممثلة الراحلة، كاري فيشر، بدلا من نجمة ترامب، وذلك كتكريم لمشوارها الفني.

وسأل متابعيه في تغريدة: "ما رأيكم في استبدال نجمة ترامب بشخص يستحقها عن جدارة، مثل كاري فيشر".

How about replacing it with someone who really earned it? Like @carrieffisher https://t.co/f1XMXanpWP — Mark Hamill (@HamillHimself) August 6, 2018

وشاركت الراحلة كاري فيشر، مارك هاميل، بطولة أفلام "حرب النجوم"، بتجسيدها لشخصية "الأميرة ليا"، والتي توفيت في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

© AP Photo / قرار بإزالة نجمة ترامب من ممر المشاهير (صور)

يذكر أن مارك هاميل، من أكثر الفنانين الأمريكيين، المناهضين لسياسات دونالد ترامب، إذ تبرع في حملة لمنع الرئيس الأمريكي من التواجد على "تويتر"، كما أنه أشاد بخطاب الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، الذي ألقاه في حفل جوائز "توني" ، والذي أهان ترامب فيه بألفاظ خارجة.

أعلن مجلس بلدية غرب هوليوود، موافقته بالإجماع على إزالة النجمة النحاسية، "نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" من الممر الشهير في لوس أنجلوس.

وجاء ذلك بعدما أصبح موقع النجمة في الممر الذي يعتبر مقصدا سياحيا، مسرحا لعدة احتجاجات مناهضة لترامب، منذ أعلن ترامب نيته الترشح في الانتخابات في 2015.