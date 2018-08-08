دراسة تكشف 10 أسباب وراء بقاء غالبية الرجال في دائرة العزوبية

في الوقت الذي تكون العزوبية مفيدة للغاية للرجال، من حيث تحقيق الرفاهية لهم، وتعزيز لياقتهم البدنية، فإنها فترة قد تطول كثيرا حتى الوقوع في الحب.

وكشفت دراسة حديثة، عن 10 أسباب وراء بقاء رجال في دائرة العزوبية، والتي تفوق مجرد عدم العثور على "الشريك العاطفي المثالي".

© Sputnik . Thomas Tkhaytsuk دراسة: الزواج مرتبط بالحد من مخاطر نوبات القلب والسكتات المميتة

واستخلصت الدراسة نتائجها، التي أجراها مينلاوس أبوستولو، وهو أستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والقانون في جامعة نيقوسيا في قبرص، من إجرائها لاستبيان رأي لقراء موقع "ريديت" الشهير، وسألتهم فيها سؤالا غاية في البساطة، هو "لماذا أنت عازب".

وتوصلت الدراسة، المنشورة في مجلة "علم النفس التطوري" إلى أن الافتقار للجاذبية البدنية، ومهارات المغازلة من أبرز أسباب عزوف الكثير من الرجال عن الزواج.

وكان العامل الأكثر شيوعا لكون الرجل عازبا، هو "المظهر السيئ"، إذ اختار 662 شخصا هذا الرد.

وجاء انخفاض الثقة بالنفس في المرتبة الثانية، بينما احتل انخفاض الجهد في البحث، وعدم الاهتمام بالعلاقات في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، وكان المركز الخامس من نصيب "مهارات التغازل الضعيفة".

ويرى مؤلف الدراسة، مينلاوس أبوستولو، أن "هناك حاجة ملحة إلى توافر مثل هذه المهارات في وقتنا الحالي، لأنه في المجتمعات ما بعد الصناعية، لا يكون اختيار شريك الحياة بالإجبار، ولكن يتعين على الناس بدلا من ذلك العثور على شركائهم من تلقاء أنفسهم".

وفيما يلي أهم 10 أسباب وراء بقاء الرجال عزباء، وفقا للدراسة:

1- المظهر غير الجذاب

2- تدني احترام الذات

3- بذل مجهود قليل في البحث

4- عدم الاهتمام بتكوين علاقات عاطفية

5- ضعف مهارات المغازلة

6- الانطواء

7- الانفصال مؤخرا

8- تجارب عاطفية مؤلمة سابقة

9- عدم توافر نساء متاحات

10- الوزن الزائد

كذلك شملت إجابات أخرى في الدراسة، أسباب هي الرغبة في الاستمتاع بالعزوبية، وانعدام الأمن المالي، والخوف من الالتزام.