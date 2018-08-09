تعاطف فني واسع النطاق مع إليسا لتجاوز مرضها

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها وزملاءها بتعافيها من مرض سرطان الثدي، حيث أخفت إصابتها بالمرض لتعلن عنه عندما تماثلت للشفاء.

فور إعلان المطربة اللبنانية شفاءها من المرض، انهالت عليها العديد من التغريدات من الوسط الفني والتي فرحت لأجلها.

مواطنتها والممثلة، سيرين عبد النور، "غردت" لها قائلة: "الحمدالله على سلامتك يا هل الانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنية كلها ♥️ عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى… كتر خير الله".

الحمدالله على سلامتك يا هل الانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنية كلها ♥️ عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى… كتر خير الله 🙏 @elissakh Elissa… Ila Kol Elli Bihebbouni — https://t.co/yS4l9fefbw pic.twitter.com/ilA7ypI0TK — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) ٧ أغسطس ٢٠١٨

كذلك المطرب المصري، تامر حسني، "غرد" قائلا: "الف مليون سلامه عليكي يا ملكة الإحساس يا غاليه على قلبي وقلوبنا كلنا ربنا يحفظك ويبعد عنك وعن الجميع اي أذى يارب

ويعطي كل مريض الصبر والقوه والإراده والتحدي".

الف مليون سلامه عليكي يا ملكة الإحساس يا غاليه على قلبي وقلوبنا كلنا ربنا يحفظك ويبعد عنك وعن الجميع اي أذى يارب

ويعطي كل مريض الصبر والقوه والإراده والتحدي@elissakh pic.twitter.com/A95nR5rMjt — Tamer Hosny (@tamerhosny) ٧ أغسطس ٢٠١٨

ولم يتمالك المطرب المصري، هاني شاكر، نفسه في لقاء تلفزوني، للتعليق على مرض الفنانة، لينهار في نوبة بكاء في حديثه.

من جانبه، ساند زياد برجي مواطنته برسالة اعتذار قال فيها:" لهذا…. انتِ ما أنتِ عليه..

اليسا… عزيزتي صديقتي اختي… اعتذر… احبك… #زياد_برجي #إليسا".

وقدم المطرب الإماراتي حسين الجسمي الدعم لإليسا، ووصفها بالعزيمة قائلا: "لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة إسم آخر.. سنطلق عليه #اليسا.. الحمد لله على سلامتك عزيزتي".

لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة إسم آخر.. سنطلق عليه #اليسا.. الحمد لله على سلامتك عزيزتي @elissakh — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) ٧ أغسطس ٢٠١٨

كما وجهت المطربة المغربية، سميرة سعيد، رسالة للبنانية طالبتها بها بالحفاظ على قوتها وإرادتها، قائلة: "نمر بمحن كبيرة في حياتنا عزيزتي لكن دائماً البقاء للأقوياء.. وأنتِ قوية بإرادتك وبحبك للحياة وبحب جمهورك لك.. هو عدو شرس وانت أشرس وأقوى".