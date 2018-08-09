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    سامسونغ غلاكسي نوت 9

    بالفيديو والصور... سامسونغ تكشف رسميا عن "غالاكسي نوت 9"

    © AP Photo / Richard Drew
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    كشفت شركة سامسونغ رسميا عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy Note 9 الذي طال انتظاره من قبل عشاق سلسلة Note حول العالم.

    اعتمد تصميم غالاكسي نوت 9 على إرث سلسلة الهواتف التي تميزت باحتوائها على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي، وذلك من خلال تقديم هاتف ذكي بمواصفات فائقة وقوة أداء لا مثيل لها مع قلم S Pen  تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة.

    سامسونغ غلاكسي نوت 9
    © AP Photo / Richard Drew
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    وعززت سامسونغ قلم الهاتف الجديد بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، ويسمح القلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماما عند استخدام هاتف Galaxy Note 9، ويمكن المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وإيقافها مؤقتا.

    كما كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن ساعة جديدة مزودة ببطارية تدوم لسبعة أيام في الشحنة الواحدة، وتتيح الساعة دعما لتقنية الدفع الإلكتروني "سامسونغ باي"، وقادرة على قياس أكثر من 40 نشاطا رياضيا.

    وصرح دي جيه كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهواتف المتحركة في شركة سامسونغ للإلكترونيات أنه "لطالما كانت سلسة هواتف Note الذكية السلسلة التي نعرض من خلالها أحدث تقنياتنا وابتكاراتنا على مستوى القطاع، وهاتف Galaxy Note9 ليس استثناء".

    وأضاف "تم تصميم هذا الهاتف للحصول على مستوى لا مثيل له من الأداء والقوة والذكاء وهو ما يحتاجه المستخدمون في وقتنا الحالي، إن محبي سلسلة Note هم الأكثر ولاء لشركة سامسونغ لأنهم يدركون الخصائص الفريدة التي تقدمها لهم هواتف هذه السلسلة عاماً بعد عام، نحن نعلم أن مستخدمي هذه السلسلة يطمحون للاستمتاع بكل شيء إلى أقصى حد سواء عند إنجاز المهام المتعلقة بالعمل أو الحياة الشخصية أو التقاط ومشاركة الصور وGalaxy Note9 هو الهاتف الوحيد الذي يمكنه تلبية متطلباتهم والانسجام مع أسلوب حياتهم".

    سامسونغ غلاكسي نوت 9
    © AP Photo / Richard Drew
    سامسونغ غلاكسي نوت 9

    وتم تزويد الهاتف ببطارية تستمر طوال اليوم، سعتها 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونغ وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم.

    تم إتاحة الهاتف الجديد بذاكرة 128 جيجابايت وأخرى 512 غيغابايت، مع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، تصبح سعة التخزين الكلية Galaxy Note 9  (1 تيرابايت).

    سامسونغ غلاكسي نوت 9
    © AP Photo / Richard Drew
    سامسونغ غلاكسي نوت 9

    كما تم تزويد سامسونغ غالاكسي نوت 9 بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في السوق (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية)، بالإضافة إلى نظام التبريد المائي الذي طورته سامسونغ والرائد على مستوى القطاع فضلا عن خوارزمية ضبط الأداء المستندة إلى تقنية الذكاء الصناعي لتوفير أداء قوي وثابت.

    سامسونغ غلاكسي نوت 9
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    سامسونغ غلاكسي نوت 9

    وتم تزويد الكامير بقدرات جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور مثالية دون عناء، وتعتبر الكاميرا Galaxy Note 9 هي أذكى كاميرا من سامسونغ حتى الآن، التي تعتمد على خصائصها الذكية لتحديد عناصر الصورة، مثل المنظر والجسم المراد تصويره، وتصنيفها تلقائيا إلى واحدة من 20 فئة وتحسينها بشكل فوري.

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    غالاكسي, أخبار, سامسونغ, هاتف, غالاكسي نوت 9, Galaxy Note, كوريا الجنوبية
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