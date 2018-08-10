بعد إليسا... ميريام فارس مصابة بمرض خطير (فيديو)

لا تكاد تمر أيام على إعلان المطربة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، حتى كشفت إدارة المطربة اللبنانية، ميريام فارس، عن معاناتها من مرض خطير.

وبحسب برنامج "ترندنغ"، على فضائية "إم بي سي 4"، فإنه تواصل مع إدارة أعمال ميريام فارس للاطمئنان على صحتها، من خلال شقيقتها ومديرة أعمالها، رولا فارس، التي "لم تنفِ إصابتها بمرض خطير"، من دون الافصاح عن نوع المرض المصابة به.

وأضافت أن "فارس تعبانة كتير وتتلقى العلاج".

بعد عاصي الحلاني وإليسا.. أخبار عن إصابة مريام فارس بمرض خطير #MBCTrending pic.twitter.com/LMevZ2xNOE — MBC Trending (@MBCTrending) August 9, 2018

وتتلقى ميريام فارس منذ أكثر من عام علاجا في ألمانيا، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وأعرب العديد من الفنانين العرب، عن صدمتهم من مرض ميريام فارس المجهول، وتمنوا لها الشفاء العاجل.

وكتبت المطربة اللبنانية، ديانا حداد، عبر حسابها على "إنستغرام": "سمعت الخبر وما صدقت وان شاء الله تطلع هالأخبار كاذبة!! يا رب تخليها لإبنها وزوجها واهلها واحبابها يا رب بحق ليلة هالجمعة المباركة تمن عليها وعلى كل مريض بالشفاء العاجل بقدرتك يا رب العالمين".

وغردت المطربة اللبنانية، مايا دياب عبر"تويتر": ميريام يمكن ولا مرة الصدفة جمعتنا بس صورك اللي بشوفا كل يوم بتجمعنا وما بتخليني الا ادعيلك بالشفاء والصحة كل دقيقة، المرض يلغي كل المسافات ويجمع بالمحبة على أمل إنو بكرا احلى".

ميريام @myriamfares يمكن ولا مرة الصدفة جمعتنا بس صورك اللي بشوفا كل يوم بتجمعنا وما بتخلّيني الا أدعيلك بالشفاء والصحَّة كل دقيقة ،المرض يلغي كل المسافات ويجمع بالمحبة على أمل إنّو بكرا احلى..✝️ — Maya Diab (@mayadiab) August 9, 2018

كما علقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أيضا على مرض ميريام فارس: "شو هالخبر اللي مش حلو أبداً…الله يشفيها ويحميها يا رب".

شو هالخبر اللي مش حلو ابدا… الله يشفيها ويحميها يا رب🙏🙏 https://t.co/wf8DGKi3qF — Nawal El Zoghbi — نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 9, 2018

كما أن معجبي ميريام فارس دشنوا هاشتاغ على "تويتر"، يحمل اسم "#ميريام_طمنينا"، الذي طلبوا منها فيه أن تطمئنهم عن حالتها الصحية.

واضطرت ميريام فارس لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب وعكتها الصحية، وآخرها حفل غنائي في لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم 25 أغسطس/آب، ولكن اعتذرت عنه بسبب ذلك.

ووجهت ميريام فارس رسالة إلى جمهورها الشهر الماضي عقب اعتذارها عن حفل لندن، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، مقاطع فيديو لجمهورها يتمنون لها الشفاء القريب ورؤيتها مجددا على المسرح، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها وتمنيها الشفاء القريب للعودة مرة أخري.

وكانت المطربة اللبنانية، إليسا، أعلنت منذ أيام قليلة عن إصابتها بسرطان الثدي، وشفائها منه، وذلك من خلال أحدث أغنياتها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني".