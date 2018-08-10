"غوغل" تحذف 145 تطبيقا خبيثا من متجرها... مازالت ضارة لهؤلاء

وعلى الرغم من تطهير متجر "غوغل بلاي" من هذه التطبيقات المحددة، بواسطة شركة البحث العملاقة، إلا أن المستخدمين الذين لديهم هذه التطبيقات مثبتة على هواتفهم الذكية، معرضون لخطر اختراق بياناتهم الحساسة، وفقا لموقع "بي جي آر" الأمريكي.

© REUTERS / DADO RUVIC ميزة خفية في "خرائط غوغل" لن تضيع وقتك أبدا

ولا تؤثر التطبيقات الخبيثة على هواتف "أندرويد"، ولكن يمكن أن يصل إلى البيانات الخاصة بالمستخدم، في حال توصيل الهاتف الحامل للبرنامج الضار بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز بقصد شحنه أو نقل ملفات.

وفور وصولها إلى جهاز الكمبيوتر، يمكن للفيروسات تتبع مسار لوحة المفاتيح، وكشف أرقام بطاقات الائتمان وكلمات مرور الحسابات، وحتى أرقام الضمان الاجتماعي.

وكشفت شرطة "بالو ألتو نتووركس" عن التطبيقات الخبيثة، وقامت بإعلام "غوغل" بهذه الثغرة.

ومن بين تلك التطبيقات، "Learn to Draw clothing"، وهو تطبيق يقوم بتعليم الأشخاص كيفية رسم الملابس وتصميمها، و"Modification Trail" و"Gymnastics Training Tutorial".