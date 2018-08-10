رغم "حذائه المثقوب"... الأمير هاري يرث أموالا أكثر من شقيقه وليام

بالرغم من أن الأمير البريطاني هاري صدم العالم أخيرا بحذائه المثقوب، خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه، إلا أنه اتضح بأنه يملك أموالا تفوق ما يملك شقيقه الأمير وليام.

وذكرت مجلة "هاربر بازار" الأمريكية، أن الأمير هاري ورث ثروة ضخمة تفوق نصيب شقيقه الأمير وليام، عن جدتهما الكبرى، إليزابيث بوز ليون، بعد وفاتها في عام 2002، والتي كانت تلقب بـ "الملكة الأم".

© REUTERS / POOL بالفيديو والصور... الأمير هاري يتعرض لموقف محرج بسبب دقة مصور

ووفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، فإن "الملكة الأم" تركت أملاكها لابنتها، ملكة بريطانيا، الملكة إلزابيث الثانية، ولكن في عام 1994 وضعت ثلثي المال في صندوق استئماني لصالح أحفادها.

وكان من المقرر أن يتقاسم الأميران وليام وهاري مبلغ 14 مليون جنيه استرليني (17.9 مليون دولار) من جدتهما الكبرى الراحلة، ولكن رغما عن ذلك، فقد آل الجزء الأكبر من المال لصالح هاري، وذلك لأن شقيقه وليام سوف يستفيد ماليا عندما يصبح ملكا"، بحسب "بي بي سي".

وبالنظر إلى أنه من غير المرجح أن يصبح هاري على الإطلاق صاحب السيادة، فقد اعتقدت جدته الكبرى، أن في إمكانه استخدام بعض النقود الإضافية كتعزية له.

ويحتل الأمير وليام، المركز الثاني في ترتيب العرش البريطاني، بينما يحتل الأمير هاري المرتبة السادسة، وما يجعل هاري يتتبع أبناء شقيقه وليام، وهم جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس في خط الخلافة، كما أن الأمور ستزداد صعوبة بالمسبة لهاري عندما يكون لأبناء شقيقه أطفال في نهاية المطاف.

ويأتي تقرير مجلة "هاربر بازار"، بعدما رصدت كاميرات المصورين مؤخرا، موقفا محرجا للأمير هاري دوق ساسكس، وذلك عندما ارتدى حذاء لا يليق بمكانته الملكية، خلال حضوره لزفاف أحد أصدقائه، الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الأمير هاري قد توجه بصحبة زوجته "ميغان ماركل" إلى حفل زفاف صديق طفولته "تشارلي فان ستروبنز" نهاية الأسبوع الماضي.

ورصد محرر صحيفة "ديلي ميل البريطانية وجود ثقب كبير أسفل حذاء الأمير هاري الأيسر، ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

Perfect Royal Couple Status Nearly Compromised By Gaping Hole in Prince Harry's Fancy Shoe https://t.co/PD6depVIiE pic.twitter.com/m2bPLeu3w6 — Rodolfo TIM BETA (@RodolfoLemoss) August 8, 2018

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان الأمير المتزوج حديثا ارتدى هذا الحذاء بالخطأ أو أنه لم يكن يدرى بهذا الثقب فيه، أو أنه يعرف بالثقب لكنه ظن أن أحدا لن يلاحظه.