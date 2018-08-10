أفلام "جيمس بوند" قد تشهد تغييرا "غير مسبوق" السنوات المقبلة

وأبدت منتجة السلسلة، باربرا بروكولي، عدم اعتراضها على إسناد تجسيد شخصية "جيمس بوند" لممثل أسمر البشرة، بعدما ظل كل من يجسدونه لأكثر من 50 عاما من أصحاب البشرة البيضاء.
وذكرت الصحيفة أن الممثل إدريس إلبا، هو المرشح الأسمر الأبرز، لتجسيد "جيمس بوند" خلال السنوات المقبلة.
وعلق المخرج أنطوان فوكوا على ذلك، بأن "إدريس إلبا قد يفوز بالدور، بسبب تمتعه بلياقة بدنية عالية، وتلك من أهم متطلبات الدور".
James Bond Producer May Actually Be Considering Idris Elba for 007 — https://t.co/WzpsPk5jEZ pic.twitter.com/Q3N7eR0U2d— Screen Rant (@screenrant) August 10, 2018
يذكر أن فيلم "جيمس بوند" المقبل والجديد، سيعرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو من إخراج داني بويل، ومن بطولة الممثل البريطاني، دانييل كريج، في خامس تجسيد بالنسبة له للشخصية.
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