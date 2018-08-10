أفلام "جيمس بوند" قد تشهد تغييرا "غير مسبوق" السنوات المقبلة

قد تشهد أفلام العميل السري البريطاني الشهير "جيمس بوند" تغييرا "غير مسبوق" خلال السنوات المقبلة، منذ عرض أول أفلامه في عام 1962.

وأبدت منتجة السلسلة، باربرا بروكولي، عدم اعتراضها على إسناد تجسيد شخصية "جيمس بوند" لممثل أسمر البشرة، بعدما ظل كل من يجسدونه لأكثر من 50 عاما من أصحاب البشرة البيضاء.

© AP Photo / Mark Schiefelbein "جيمس بوند" يعود بفيلم جديد... وهذا موعد طرحه

وكشفت صحيفة " ذا إندبندنت " البريطانية، نقلا عن "ذا ديلي ستار" البريطانية مؤخرا، عن نص محادثة جرت بين بروكولي والمخرج أنطوان فوكوا، والتي قالت فيها "إنه حان الوقت لمنح الدور الأيقوني إلى ممثل غير أبيض البشرة".

وذكرت الصحيفة أن الممثل إدريس إلبا، هو المرشح الأسمر الأبرز، لتجسيد "جيمس بوند" خلال السنوات المقبلة.

وعلق المخرج أنطوان فوكوا على ذلك، بأن "إدريس إلبا قد يفوز بالدور، بسبب تمتعه بلياقة بدنية عالية، وتلك من أهم متطلبات الدور".

James Bond Producer May Actually Be Considering Idris Elba for 007 — https://t.co/WzpsPk5jEZ pic.twitter.com/Q3N7eR0U2d — Screen Rant (@screenrant) August 10, 2018

يذكر أن فيلم "جيمس بوند" المقبل والجديد، سيعرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو من إخراج داني بويل، ومن بطولة الممثل البريطاني، دانييل كريج، في خامس تجسيد بالنسبة له للشخصية.