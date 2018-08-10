الممثلة المصرية حلا شيحة ترد على منتقدي عودتها للتمثيل... حقيقة علاقتها بـ "الإخوان المسلمين"

أثارت الممثلة المصرية، حلا شيحة، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرارها خلع الحجاب، والعودة إلى التمثيل مرة أخرى.

وأعلنت حلا شيحة في بيان صحفي، صدر مساء الأربعاء، عن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل أفكارا تنتصر للإنسانية، مؤكدة أن هذا ما شجعها عليه زوجها.

وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، حول خلع حلا شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل، سواء من جانب الجمهور أو من إعلاميين وفنانين.

وعلقت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، عن خلع حلا شيحة للحجاب، وإعلانها العودة للتمثيل، فكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "تخلع الحجاب هذا شأنها، ترجع تمثل هذا شأننا".

وتابعت: "ليست كل واحدة ترى أن الفن حراما وترتدي الحجاب بكامل رغبتها ثم تتراجع عن قرارها وتعود للتمثيل من أجل حفنة ملايين، ونحن نستقبل قرارها هذا بدون حول ولا قوة".

وأردفت: "نحن الطرف المهم في معادلة الفن، نحن المتلقي نحن الجمهور ويمكن أن نرفض وجودها ولا نرحب بعودتها للفن، هي تركت الفن بإرادتها ولم تكن في إجازة مرضية ثم عادت، من رأيي الاحتفاء بعودة حلا شيحة وخلعها للحجاب إهانة للفن".

بينما دافعت هذه المغردة على "تويتر" عن حلا شيحة وعن قرار عودتها بالتمثيل، قائلة: "هي شخصية عامة، لذلك عندما ارتدت الحجاب اعتبرها العديد أنها قدوة، ولذلك خلعته فمن الطبيعي أن تتعرض للانتقاد.. ولكن فلنكون متحضرين ونتوقف عن الإهانات من جانب والشماتة من جهة أخرى، وليحترم كل منا دين الآخر".

#حلا_شيحه

She's a public figure so when she put on hijab many took her as a role model..

So when she removes it

It's normal she's criticized..

But let's keep it civilized&stop the insults from one side& the gloating from the other..

& let's respect each other religions & faith.. — Nora (@NoraEl_Amin) August 8, 2018

بينما استغربت هذه المغردة من سر فرحة الناس الشديدة بخلع حلا شيحة للحجاب، فقالت: "أنا مش فاهمة لية الناس فرحنا ان حلا شيحة قلعت الحجاب!!".

انا مش فاهمة لية الناس فرحنا ان حلا شيحة قلعت الحجاب!!

انتوا معاتيه ؟ — Sara 🌠 (@sarsorza) August 8, 2018 ​كما رأى الإعلامي المصري، وائل الإبراشي ان خلع حلا شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل هو حرية شخصية.

ووجهت خديجة خيرت الشاطر، ابنة القيادي التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"، رسالة إلى حلا شيحة، كشفت من خلالها وجود علاقة صداقة قوية تجمع بينهما.

وحاولت خديجة إقناع حلا، بالتراجع عن قرار خلعها للحجاب، من خلال رسالة وجهتها لها عبر حسابها على "فيسبوك"، لتذكرها بحديثهما عن الدين.

وأضافت أنها حزنت كثيرا بعد سماعها أخبار عودة حلا للفن، قائلة "ذبحتني شائعة خلع حجابك بسكين بارد".

ولكن في المقابل، ردت حلا شيحة على منتقديها، من خلال حساب منسوب إليها على "إنستغرام"، وقالت: "دعوا الخلق للخالق".

وعن حقيقة صداقتها بخديجة خيرت الشاطر، فأدرجت حلا شيحة عبر حسابها المنسوب إليها، تصريحات صحفية محلية، لوالدها، الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والذي أكد فيها أن ما ادعته "خديجة"، من وجود صداقة وطيدة بينها وبين ابنته، لا أساس له من الصحة.

وأوضح شيحة، أن حلا كانت تسكن في التجمع الخامس، وتعرفت على ابنة خيرت الشاطر"، بسبب وجود أحفاده في مدارس تديرها أو تمتلكها خديجة، وبحكم وجود هذه المدارس قريبة من سكنها قامت بإلحاق ابنتيها بها.

وأضاف أنه لا توجد أي صداقة وطيدة كما ادعت خديجة الشاطر، وأنه يرى عدم وجود مبرر لتلك "المناحة" بحسب وصفه، التي صنعها بعض السلفيين والإخوان عقب إعلان حلا شيحة، العودة للتمثيل.

كما استنكر الإعلامي المصري، عمرو أديب رسالة خديجة خيرت الشاطر لحلا شيحة، وغرد عبر "تويتر": "وهو بنت خيرت الشاطر سابت الدنيا كلها وقررت التفرغ لواقعه خلع حلا شيحه للحجاب هو مش فيه مرسي عايزين نرجعه وفيه بابا عايزين نشوف احكام الاعدام اللى عليه وفيه حال الاخوات اللي اجوازهم وعيالهم في السجن. موضوع غريب جدا يا سيدتي العزيزه".

وهو بنت خيرت الشاطر سابت الدنيا كلها وقررت التفرغ لواقعه خلع حلا شيحه للحجاب هو مش فيه مرسي عايزين نرجعه وفيه بابا عايزين نشوف احكام الاعدام اللى عليه وفيه حال الاخوات اللي اجوازهم وعيالهم في السجن. موضوع غريب جدا يا سبذتى العزيزه — Amr Adib (@Amradib) August 9, 2018

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الفنية، هو فيلم "كامل الأوصاف"، من إنتاج 2006، وشاركها بطولته المطرب المصري الراحل، عامر منيب.

ولحلا شيحة شقيقتان، هما الممثلة المصرية هنا شيحة، ومايا شيحة، التي لها تجربة سينمائية وحيدة، من خلال فيلم "أسرار البنات"، من إنتاج 2001.