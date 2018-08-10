أول ظهور لإليسا بعد اعترافها بالمرض (فيديو وصور)

تحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا اليوم الجمعة في بيروت، في أول ظهور لها بعد اعترافها بالمرض.

وتحيي إليسا الحفل ضمن أعياد بيروت، وقد نشرت المطربة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا لها قبل بدء الحفل.

اليسا مباشرة من حفلها الان💘💘💘🎵 A post shared by Elissa Fans💙 (@elissa_fans_) on Aug 10, 2018 at 12:32pm PDT

وكانت إليسا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال أحدث أغنياتها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي تظهر فيه وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بالسرطان، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير/ شباط الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

ولكن إليسا طمأنت جمهورها في ختام الأغنية، وأعلنت أنها شفيت من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.