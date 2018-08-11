شاعر لبناني عن إصابة إليسا بسرطان الثدي: تمثيلية

وغرد ماضي عبر حسابه على "تويتر": "على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت ألله يشفيها إذا مريضة رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان!!".

وأكمل ماضي "كل يوم عم بيموت أكتر من ألف طفل عربي شي من الجوع شي من المرض شي من الحروب!! وما حدا عم يتأثر فيكن، اتأثرتوا لما قلت سلامة!! أنا بعرف المريض أول ما يشفا بيقعد مع رَبّه فترة بيشكرو، ما بيعمل كليب بيشكر أصحابو خلصنا بقى!!".

إنّو معروفين يلي عم بيعلقوا أغلبيتهن شخص واحد على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت ألله يشفيها إذا مريضة رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان!!#أحمد_ماضي — Ahmad madi (@AhmadMadi) August 8, 2018

وأضاف ماضي "أنا برأيي تعملولها تمثال وتروحوا تصلولها فرد مرة والله إنكن مساطيل وبلا مخ!! وعلى فكرة في فنانات قعدوا شهور وسنين يعانوا من هالمرض وما تاجروا فيه!! مش بيومين مرضوا وطابوا وعملوا فيديو كليب!!!".

ونشب خلافا منذ عامين بين إليسا والشاعر أحمد ماضي ما دفعه لسحب أغنياته من ألبومها المنتظر، وبعدها نفت إليسا أن يكون ثمة تعاون بينهما في ألبومها الجديد.

كل يوم عم بيموت أكتر من ألف طفل عربي شي من الجوع شي من المرض شي من الحروب!!

وما حدا عم يتأثر فيكن ، اتأثرتو لما قلت سلامة…!!

أنا بعرف المريض أول ما يشفا بيقعد مع رَبّو فترة بيشكرو ، ما بيعمل كليب بيشكر أصحابو خلصنا بقى!!!#أحمد_ماضي — Ahmad madi (@AhmadMadi) August 8, 2018

وأثار خبر مرض إليسا بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتعافي، موجة كبيرة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سارع عدد كبير من نجوم الوطن العربي لتقديم كامل الدعم الإنساني لها والتعبير عن حبهم لقوتها وعزيمتها.