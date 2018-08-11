ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن مرضها "المجهول"

بعد العديد من التكهنات من جانب جمهورها، بشأن ما تمر به من أزمة صحية، خرجت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، لتصدر أول تعليق رسمي بشأن مرضها المجهول.

وأوضحت ميريام، أمس الجمعة، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها "تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة"، ولكنها نفت إصابتها بالسرطان، كما رجح العديد من جمهورها وتقارير إعلامية.

وقالت المطربة اللبنانية، إنها ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها.

وفيما توجهت ميريام فارس بالشكر لكل معجبيها، الذين دعموها ودعوا لها بالشفاء، اختمت بيانها بقولها: "كفى متاجرة بصحة الناس".

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وجاء رد ميريام فارس بشأن حالتها الصحية، بعدما طالبها معجبيها بطمأنتهم عليها، من خلال هاشتاغ على "تويتر"، يحمل اسم "#ميريام_طمنينا".

واضطرت ميريام فارس لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب وعكتها الصحية، وآخرها حفل غنائي في لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم 25 أغسطس/آب، ولكن اعتذرت عنه بسبب ذلك.

ووجهت ميريام فارس رسالة إلى جمهورها الشهر الماضي عقب اعتذارها عن حفل لندن، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، مقاطع فيديو لجمهورها يتمنون لها الشفاء القريب ورؤيتها مجددا على المسرح، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها وتمنيها الشفاء القريب للعودة مرة أخرى.