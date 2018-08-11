سؤال عن ترامب يحرج زوج كيم كارداشيان على الهواء (فيديو)

تعرض المطرب الأمريكي، كانيى ويست، للإحراج، أثناء حلوله ضيفا في برنامج تلفزيوني، بعدما وجه له سؤال عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وبعدما دعا ويست من خلال برنامج جيمي كيمل، كل منتقدي ترامب لحبه، شعر بالإحراج عندما وجه كيمل له، سؤالا بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالمهاجرين.

© AP Photo / Uncredited كيم كارداشيان: تلقيت اتصالا من ترامب وأنا عارية (فيديو)

وقال جيمي كيمل لكانيي ويست في سؤاله له: "هناك أسر تعاني حرفيا من تشتت نتيجة لما يقوم به هذا الرئيس، وأعتقد أنه لا يمكننا نسيان ذلك".

وأردف: "سواء أحببنا شخصيته أم لا، فإن تصرفاته هي في الحقيقة ما تهمنا، أنت شخص مشهور جدا وقوي جدا، اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش أنه لا يهتم بالأشخاص أصحاب البشرة السمراء، وهو يدفعني لسؤالك، ما الذي يجعلك تعتقد أن دونالد ترامب يهتم بهم أو بأي شخص على الإطلاق".

ولم يجد كانيي ويست إجابة لسؤال جيمي كيمل، وما جعله صامتا لثواني، قبل خروج البرنامج لفاصل إعلاني، وعند العودة للقاء، لم يجدد كيمل سؤاله لويست.

ولكن في المقابل، شكر دونالد ترامب، كانيى ويست على تصريحاته عنه في برنامج جيمي كيمل.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكاني ويست وعلى استعداد لإخبار الحقيقة، وهناك حقيقة واحدة جديدة وكبيرة، وهي أن البطالة الأمريكية الأفريقية أصبحت في أدنى معدلاتها عن أي وقت مضى في تاريخ بلدنا. وهذا أمر يشرفنا. شكرا لك كاني لدعمك لنا. فهي تحدث فرقا كبيرا".