شاهد... كيف سخرت سامسونغ من "آيفون" في إعلاناتها عن "غالاكسي نوت 9"

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، إعلانات ترويجية لهاتفها الجديد "غالاكسي نوت 9"، والذي لم يخل من سخريتها من منافستها الأولى، شركة "أبل" الأمريكية.

وتحاول الشركة في إعلاناتها الجديدة، أن تظهر تفوق هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9" على هاتف "آيفون إكس"، في عدد من الميزات، وذلك من خلال نقاش بين عامل في متجر "أبل" وزبائن.

وفي الإعلان الأول، يخبر عامل متجر "أبل" زبون، أن ما يجعل هاتف "آيفون إكس" قويا وفريدا من نوعه، هو أنه يمتلك القدرة على قفل شاشته بواسطة "بصمة الوجه"، ولكن يجيبه الزبون سريعا أن هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9" يملك هذه الخاصية.

بعد ذلك، يحاول عامل متجر "أبل" جذب الزبون مرة أخرى، بإخباره أن تحديث "آي إو إس 12" الجديد، قادر على إجراء محادثات من خلال تطبيق "فيس تايم" مع 32 شخصا، وهنا يجيبه الزبون بتعجب: "ما الذي يجعلني أفعل ذلك".

أما الإعلان الثاني، فيكشف عن تفوق قلم هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9" على "قلم أبل"، وذلك بأن الأخير يعمل فقط على أجهزة "آيباد".

وعندما تسأله الزبونة بتعجب، عن الأداة التي من المفترض أن تستخدمها على "آيفون"، فأجابها: "لديك أصابعك العشرة".

وكشفت شركة "سامسونغ" رسميا الخميس، عن أحدث هواتفها الذكية "غعلاكسي نوت 9"، الذي طال انتظاره من قبل عشاق سلسلة Note حول العالم.