في ذكرى وفاته... ماذا قالت إسرائيل عن نور الشريف

استذكر حساب "تويتر" الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل، الممثل المصري، نور الشريف، بعد مرور 3 سنوات على رحيله، والذي توفي في مثل ذلك اليوم، بعد صراع مع سرطان الرئة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، في تغريدة لها على "تويتر" إن الإسرائيليين يتذكرون نور الشريف، كواحد من نجوم الأفلام المصرية المترجمة للعبرية، والتي كانوا يتابعونها في السابق بعد ظهيرة يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز، لم يكن يفوت فرصة لمتابعة الأفلام المصرية، لأنها كانت تشكل "أول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام".

واختتمت الصفحة تغريدتها قائلة: "رحم الله هذا الفنان القدير، الذي أبدع"، في إشارة إلى نور الشريف.

يتذكره الإسرئيليون 🇮🇱 #نور_الشريف من خلال مشاهدة الأفلام #المصرية المترجمة للعبرية بعد ظهيرة يوم الجمعة على القناة1 حتى #الرئيس_الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس لم يكن يفوت فرصة للمتابعة باعتبارها اول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام.رحم الله هذا الفنان القدير🏆 الذي ابدع https://t.co/Wusol1HC79 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2018

وتوفي الشريف في 11 أغسطس/آب من عام 2015، بعد أن أصيب بمرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ69 عاما.

ويبلغ رصيد نور الشريف الفني، أكثر من 170 فيلما سينمائيا، ونحو 20 مسلسلا تلفزيونيا، وقرابة 10 مسرحيات، يشار إلى كثير منها باعتبارها علامات في تاريخ الفن المصري.