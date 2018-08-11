شاهد... النجمة الأغلى على "إنستغرام" تتلقى هدية من القرن الماضي في عيد ميلادها

تلقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، العديد من الهدايا الثمينة، بمناسبة عيد ميلادها الـ21، ولكن كان أبرزها تلك التي يعود عمرها إلى خمسينيات القرن الماضي.

وأهدى ترافيس سكوت، حبيب كايلي جينر، لها سيارة طراز "رولز رويس" فارهة، بيضاء اللون، ويعود عمرها إلى عام 1950.

وشاركت كايلي جينر صورة للسيارة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، والتي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات، وغالبا ما يتم الاستعانة بها في حفلات الزفاف، وفقا لفضائية "إي!" الأمريكية.

a blessed birthday ✨ so grateful.. A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 10, 2018 at 6:22pm PDT

واحتلت، كايلي جينر، المرتبة الأولى بين المشاهير "الأغلى" في "إنستغرام"، متخطية أختها غير الشقيقة، كيم كارداشيان، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، فكل منشور على حسابها يكلف حوالي مليون دولار.

ونالت كايلي جينر، البالغة 21 عاما وهي الأصغر في عائلة كارداشيان — جينر، المرتبة الأولى في تصنيف Instagram Rich List 2018، والذي أشار إلى أن أي شخص يرغب في الترويج لمنتجاته على حسابها يجب أن يدفع مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح جينر واحدة من أصغر المليارديرات في العالم. ونشر التصنيف في مجلة فوربس. ووفقا لهذا المنشور، فإن كايلي جينر لديها إمبراطورية تقدر قيمتها "عند الحد الأدنى" بـ 900 مليون دولار، وهذا بعد ثلاث سنوات من تأسيس شركة مستحضرات تجميل باسمها، ويرجع نجاحها إلى علاج يهدف زيادة حجم الشفاه.