شاهد... رد فعل صابر الرباعي لحظة علمه بتفجير الأردن

شعر المطرب التونسي، صابر الرباعي، بالارتباك على خشبة المسرح، أثناء إحياءه لحفل غنائي في ختام فعاليات النسخة الـ27 من مهرجان الفحيص، عقب علمه بالتفجير الإرهابي، الذي وقع في غرب العاصمة الأردنية عمان، أول أمس الجمعة.

وتلعثم الرباعي للحظات، من صدمته لسماعه الخبر، قبل أن يقول لمن أبلغه: "فجعتونا يا أخي.. خضيتونا يا أخي".

وأعرب صابر الرباعي عن أسفه بشأن الحادث، وقال موجها حديثه للجمهور: إن "الحياة يجب أن تستمر، رغم كل الظروف والعوائق التي تعترضنا، ونحن نتحدى العالم بصمودنا وبفخر وباعتزاز وبعروبتنا وبانتمائنا لأوطاننا".

كما نعى الرباعي ضحايا الحادث، من أفراد الأمن الوطني الأردني، ليقوم كل جماهير الحفل بالتصفيق.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، إن الانفجار، استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أول أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص، فيما شنت الأجهزة الأمنية في الأردن، عملية دهم شرقي عمان، لتوقيف المشتبه في تورطهم بعملية تفجير سيارة الدرك بمنطقة الفحيص.