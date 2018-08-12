ناصر القصبي ينتقد فضائية عربية بسبب فيلم وثائقي

وأعرب القصبي في تغريدة له على "تويتر"، عن رفضه لاسم الفيلم الوثائقي، "هذا حسينوه"، والذي تستعد "العربية" لعرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة.

وغرد ناصر القصبي: " مع كامل الأحترام لقناة العربية على هذا المجهود الجميل ولمسة التقدير للراحل الكبير ولكن التحفظ على العنوان (هذا حسينوه) خفة لا تليق بتاريخ عبدالحسين عبدالرضا".

مع كامل الأحترام لقناة العربيه على هذا المجهود الجميل ولمسة التقدير للراحل الكبير ولكن التحفظ على العنوان (هذا حسينوه)

خفة لا تليق بتاريخ عبدالحسين عبدالرضا https://t.co/opbCYeH926 — ناصر القصبي (@algassabinasser) August 11, 2018

وتوفي عبد الحسين عبد الرضا، في 12 أغسطس/ آب 2017، في أحد مستشفيات لندن عن عمر ناهز الـ 78 عاما.

وكان الفنان الراحل نقل إلى المستشفى، قبل أيام قليلة من وفاته إثر تعرضه لأزمة صحية، أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

وولد عبد الرضا في 15 يوليو/تموز 1939، وهو أحد مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج، وحفل مشواره الفني بعشرات المسرحيات والمسلسلات التي قدمها على مدى أكثر من 5 عقود.

وأسس عبد الرضا فرقة المسرح العربي في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وفرقة المسرح الوطني في السبعينيات، وتعددت مواهبه فشملت التلحين والغناء، كما خاض مجال الإنتاج الفني.

وألف عددا من الأعمال الفنية، على غرار مسلسلي "درب الزلق" و"الأقدار"، ومسرحيات "باي باي لندن" و"سيف العرب" و"فرسان المناخ" و"عزوبي السالمية".