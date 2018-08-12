بعد أغنيته المثيرة للجدل... تركي آل الشيخ يعلق على أحدث تعاون بينه وبين عمرو دياب

يتعاون، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مع المطرب المصري، عمرو دياب، في أحدث ألبوماته الغنائية "كل حياتي".

وكتب آل الشيخ، وهو أيضا رئيس نادي "بيراميدز"، كلمات الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتي"، والتي طرحها دياب البرومو الخاص بها، أمس السبت.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" عن أحدث تعاون بينه وبين عمرو دياب: "كل حياتي — عمرو دياب… وشي حلو".

وقد لا يعلم الكثيرون أن تركي آل الشيخ هو الذي كتب كلمات أغنية "يا أجمل عيون"، التي نالت جدلا واسعا من ألبوم عمرو دياب لعام 2017، "معدي الناس"، والتي تغزل فيها دياب بمواليد برج الحوت، ما جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، يتكهن بأنها موجهة إلى الممثلة المصرية، دينا الشربيني، وذلك لأنها من مواليد ذلك البرج.

يذكر أن تركي آل الشيخ، له باع طويل في كتابة كلمات أغاني العديد من المطربين في الوطن العربي، وهي "اعترف" لآمال ماهر وماجد المهندس، وأغنية "أجمل العالم" لراشد الماجد، وأغنية "اهلين يا حبى القديم" لراشد الماجد، وأغنية "يا غايبة" لعبد المجيد عبد الله.