تسجيل
16:26 12 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رياضة الملاكمة

    بطل العالم في الملاكمة: أنا حفيد العثمانيين وأحب العم والرئيس أردوغان جدا (فيديو)

    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01

    سارع بطل العالم في الملاكمة عمر مانويل شار، إلى تقبيل العلم التركي الموجود على قميصه أثناء عرضه لحزامه الذهبي أمام الصحفيين بعد وصوله إسطنبول التركية.

    ملاكمة
    © Fotolia/ dojo666
    من أصل شامي... الألماني مانويل شار بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل
    ووصف الألماني، من أصل سوري، نفسه بأنه حفيد العثمانيين، معبرا عن حبه الشديد لتركيا وللرئيس رجب أردوغان. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

    ووصل شار إسطنبول، أمس السبت 11 أغسطس/ آب، لقضاء عطلته الصيفية، معتبرا تركيا "نصفه الآخر".

    وكان برفقة البطل شار، لدى وصوله إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، رجل الأعمال الألماني كريستيان جارغر.

    واستقبله في المطار مدربه في تركيا فيدات ألياز ومجموعة من مشجعيه، حيث كان مرتديا قميصا عليه علما تركيا وسوريا.

    وعبر في تصريحات صحفية عن حبه لتركيا، مبينا أنه يحب قضاء عطلاته فيها، مشيرا إلى أنه زار تركيا في 21 فبراير/ شباط الماضي من أجل لقاء الرئيس أردوغان.

    وقال: "أنا حفيد العثمانيين. أنا فخور بتركيا، فهي دولة ناجحة جدا، وذات قلب كبير، وتعد نموذجا بين الدول الإسلامية"، مضيفا أن حبه الكبير لتركيا نابع من وقوفها إلى جانب جميع الدول الإسلامية، على حد تعبيره.

    كما أسهب بطل العالم بالملاكمة في وصف حبه لتركيا بالقول: "زرت تركيا في وقت سابق للتعبير عن شكري لها لأنها تساعد اللاجئين".، معبرا عن إعجابه الشديد بالرئيس التركي قائلا "أحب العم والرئيس أردوغان جدا".

    كما اعتبر شار أن ألمانيا هي نصف قلبه، وتركيا نصفه الآخر، مؤكدا أنه يشعر بنفسه وكأنه مواطن تركي.

    يشار إلى أنه نال بطولة العالم في الملاكمة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر تغلبه على الروسي ألكسندر أوستينوف.

    انظر أيضا:

    برلمانية عراقية: تركيا ترغب في استعادة "الخلافة العثمانية" بقصف الشعب الكردي
    محلل سياسي تركي: أنقرة تطمح لاستعادة أراضي الدولة العثمانية القديمة
    أردوغان يدعو أمريكا إلى إنهاء "مسرحية داعش" ويحذر من القبضة العثمانية
    كاتب بحريني: استعادة وترسيخ أمجاد الحضارة العثمانية عبر المسلسلات التركية
    مركز إماراتي: أردوغان يسعى لإحياء الخلافة العثمانية كنوع من الثأر الشخصي
    دبلوماسي مصري: لهجة "الإمبراطورية العثمانية" عائق أمام عودة العلاقات المصرية التركية
    إردوغان يحلم بـإحياء "الخلافة العثمانية" في أوروبا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك