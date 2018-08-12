بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ووستهام (4 – صفر)

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز على فريق ويستهام بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، في أولى مبارات الفريقين في بطول الدوري الإنجليزي

وتألق النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، حيث بدأ مشواره التهديفي اليوم محرزا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية منخفضة من آندي روبرتسون.

وأشرك مانويل بليجريني مدرب وست هام الجديد خمسة من عشرة لاعبين انضموا للفريق اللندني هذا الصيف لكن تشكيلته المعدلة لم تهدد مرمى البرازيلي اليسون حارس ليفربول الجديد.

وتسبب الدفاع السيء في هدف آخر في شباك وست هام في نهاية الشوط الأول عبر ساديو ماني الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 53 رغم أنه كان في موقف تسلل، وبعد لحظات من مشاركته بدلا من صلاح، جعل دانييل ستوريدج النتيجة 4- صفر من مدى قريب.