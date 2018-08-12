تركي آل الشيخ يعلن عن تعاون جديد مع الهضبة وعمرو مصطفى (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن مفاجأة فنية قريبا مع الفنان عمرو دياب، والملحن والمطرب عمرو مصطفى.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قريبا عمرو دياب وعمرو مصطفى".

ونشر فيديو لعمرو مصطفى في أثناء غناء وتلحين أغنية جديدة.

وطرح عمرو دياب، أغنية "كل حياتي" التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والتي تعاون فيها عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في الكلمات.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" عن تعاون في الألبوم مع عمرو دياب: "كل حياتي — عمرو دياب… وشي حلو".

و تركي آل الشيخ كتب أيضا كلمات أغنية "يا أجمل عيون"، التي نالت جدلا واسعا من ألبوم عمرو دياب لعام 2017 "معدي الناس"، والتي تغزل فيها دياب بمواليد برج الحوت.

يذكر أن تركي آل الشيخ، له باع طويل في كتابة كلمات أغاني العديد من المطربين في الوطن العربي، وهي "اعترف" لآمال ماهر وماجد المهندس، وأغنية "أجمل العالم" لراشد الماجد، وأغنية "اهلين يا حبى القديم" لراشد الماجد، وأغنية "يا غايبة" لعبد المجيد عبد الله.