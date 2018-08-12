تركي آل الشيخ يعلن عن تعاون جديد مع الهضبة وعمرو مصطفى (فيديو)

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قريبا عمرو دياب وعمرو مصطفى".
ونشر فيديو لعمرو مصطفى في أثناء غناء وتلحين أغنية جديدة.
وطرح عمرو دياب، أغنية "كل حياتي" التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والتي تعاون فيها عمرو دياب مع تركي آل الشيخ في الكلمات.
وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" عن تعاون في الألبوم مع عمرو دياب: "كل حياتي — عمرو دياب… وشي حلو".
و تركي آل الشيخ كتب أيضا كلمات أغنية "يا أجمل عيون"، التي نالت جدلا واسعا من ألبوم عمرو دياب لعام 2017 "معدي الناس"، والتي تغزل فيها دياب بمواليد برج الحوت.
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