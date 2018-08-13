"ذا مج" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية (صور+فيديو)

الفيلم من إخراج جون تورتيلتاوب وبطولة كل من جيسون ستاثام وبينغبينغ لي وريان ويلسون.

وتراجع فيلم الحركة "ميشن إمبوسيبل: فول أوت" من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني محققا 20 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.

#TheMeg dynamic duo is ready to take on the massive prehistoric shark this Thursday! pic.twitter.com/umBFrlU1tu — The Meg Movie (@MegMovie) August 7, 2018

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا "كريستوفر روبن" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 12.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة يوان مكريجور وهايلي أتويل وبرونتي كارمايكل ومن إخراج مارك فورستر.

Don’t mess with the ladies of #TheMeg. In theaters THURSDAY! pic.twitter.com/7zomNYYIBw — The Meg Movie (@MegMovie) August 7, 2018

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرعب الجديد "سلندر مان" بإيرادات بلغت 11.3 مليون دولار. الفيلم من إخراج سيلفاين وايت وبطولة جوي كينج وجوليا جولداني تيليس وجاز سينكلاير.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الكوميديا والجريمة الجديد "بلاككلانسمان" بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار. الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن وآدم درايفر ولورا هارير ومن إخراج سبايك لي، بحسب "رويترز".