شاهد... "خطأ إملائي" في أحدث أغنيات إليسا

من يدقق في أحدث أغنيات المطربة اللبنانية، إليسا، "إلى كل اللي بيحبوني"، التي أفصحت فيها عن إصابتها بسرطان الثدي، فسيكتشف وجود خطأ إملائي بها.

وفي بداية الأغنية، تتحدث إليسا عن بداية قصة إصابتها بالمرض، مع كتابة كلماتها على الشاشة، ومنها جملة "أنت مصابة بصرطان الثدي"، بدلا من "سرطان"، وهو ما أثار اندهاش البعض.

© Photo/ YouTube/ Rotana المطربة اللبنانية إليسا في أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"

ورد على هذا الخطأ، بررت مخرجة الأغنية، إنجي جمال، ذلك أن فريق العمل كان مجهدا للغاية بعد تصوير 4 أيام متواصلة بدون راحة أو نوم، وأن الشخص الذي كتب هذه الجملة سقطت منه سهوا، وليس جهلا منه، وفقا لبرنامج "إم بي سي ترندنغ".

وأثار خبر مرض إليسا بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتعافي، موجة كبيرة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سارع عدد كبير من نجوم الوطن العربي لتقديم كامل الدعم الإنساني لها والتعبير عن حبهم لقوتها وعزيمتها.