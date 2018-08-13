"فيسبوك" يحل لغز جريمة قتل عمرها 4 عقود

وكان كريستوفر فارمر قد اختفى مع صديقته بيتا فرامبتون، في عام 1978، أثناء قيامها برحلة عبر أمريكا الوسطى، وهناك تعارفا على رجل أمريكي، يدعى دوين بوسطن، وعرض عليهما السفر بين الجزر بقاربه، ولكنه قتلهما، ولم تتمكن الشرطة من الوصول إليه.

© REUTERS / ERIC GAILLARD أكبر بلد مستخدم لـ"واتسآب" يدرس خيار إغلاقه مع "فيسبوك"

وتوصل محقق خاص لاسم القاتل بعد الجريمة، ولكن اختفاء المجرم أجبر المحكمة على إغلاق الملف لعشرات السنين.

ولكن بعد ما يقرب من 4 عقود، تمكنت، بيني فارمر، شقيقة كريستوفر فارمر، من الوصول للسفاح عبر موقع "فيسبوك"، وذلك من خلال أبنائه في عام 2016، بحسب تصريحاتها لبرنامج تلفزيوني.

وبحثت بيني في 2016 عن أبناء القاتل على "فيسبوك"، حتى عثرت عليهم، ثم راسلتهم، وتفاجأت بإقرار الولدين بأنهما شهدا والدهما وهو يرتكب جريمة القتل، كما وفرا تفاصيلها الكاملة.

وساعد تحقيق بيني "الخاص" على "فيسبوك" شرطة مدينة ساكرمنتو الأمريكية لإدانة بوسطن، بعد 38 عاما من وقوع جريمته، ليلقى حتفه داخل السجن.